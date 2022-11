The cognition Flowers & pain Lily of the valley plaything doll The haunted palace That creation Revelation of hate Little king Anna Moll The release Keeps you alive

Dead Venus est un groupe suisse de progressive rock formé par Seraina Telli en 2015, avec Mike Malloth à la batterie et Andre Gaertner à la basse. Telli, elle, se charge du reste, c'est-à-dire du chant, des claviers et de la guitare. Flowers and pain est leur deuxième album, sorti en 2021 déjà, qui vient faire suite à Bird of paradise, lui sorti en 2019.



L'album est très facile à écouter d'un bout a l'autre sans se lasser, grâce à un panel de compositions très varié. Les chansons vacillent entre des morceaux avec voix et piano seuls, morceaux rock jusqu'à des morceaux de métal progressif. On frôle mêmes des moments limite jazz (notamment dans les voix posées sur des accords dissonants).

Seraina Telli prouve son talent constamment, avec une voix très développée, puissante, versatile et souvent envoutante. J'ai particulièrement apprécié son utilisation parfois loufoque de sa voix en produisant des sons, onomatopées, voire même vocalises qui rajoutent vraiment une texture très intéressante à certains morceaux, comme "Lily of the valley". Telli brille également par sa maitrise du piano / clavier et de la composition sur le dénudé "The haunted palace". Le fait qu'elle gère enfin la guitare démontre son talent de multi-instrumentaliste. Son jeu de guitare est soit un poil moins développé que son jeu au clavier, mais cette "vulnérabilité" rappelle qu'on a affaire à un vrai groupe de musiciens; mais perso, ces quelques rares "pets" ne m'ont absolument pas dérangé. C'est pour moi ce qui donne de la vie et du caractère à la musique, rappelant que nous ne sommes pas des machines. Attention, je parle du jeu, mais la composition et le son de guitare sont très mâtures. On y découvre vraiment sa vision de ce que Dead Venus est, et là où le groupe veut aller ou nous emmener.



Je ne vais pas oublier le duo rythmique Malloth / Gaertner qui fournit une assise très solide, et qui remplit l'espace de manière très efficace. La basse brille, car Gaertner ne se contente pas que de lignes de basses simples. Il apporte des accords et des lignes recherchées qui complètent la musique parfaitement. Le duo brille tout particulièrement sur l'interlude très prog "That creation" qui rappellera de suite un Opeth (au style post-Heritage) notamment grâce aux choix du son de clavier sur ce titre. Ce rapprochement se fait également sentir sur "The release".



Le seul bémol (selon moi) est la production qui aurait pu être un peu plus travaillée. Je trouve qu'on manque parfois d'ampleur, la voix est trop en avant, et donne l'impression qu'elle est posée par-dessus la musique plutôt que d'en faire partie intégrale. La guitare elle, se retrouve souvent aussi de coté, pas vraiment bien intégrée dans le mix. Le piano, la basse et la batterie sont cependant très bien mixés / masterisés. Encore une fois ceci ne représente que mon opinion, et c'était le seul point qui rappelle que Dead Venus est un petit groupe plutôt qu'une grosse production. A mes oreilles, la qualité des compositions et des musiciens est là. Ils méritent plus. Mais comme d'hab', les gouts et les couleurs....



Je recommande donc un bon coup d'oreille à Flowers & pain pour tout fan de rock prog. Je recommande enfin également un coup d'œil, car le groupe met pas mal d'efforts dans leurs visuels, et offrent des beaucoup de clips assez léchés, que vous retrouverez aisément sur leur chaîne YouTube. Ceux-ci nous permettent de plonger complètement dans l'univers Dead Venus, allez-y, pas besoin de crème solaire.

