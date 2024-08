Leur premier album, il y a une dizaine d'années s'appelle Seeds of thrash sur lequel on trouve "Hommage to Trash" et un titre pour Dimebag Darrell, tu veux d'autres indices ou ça te suffit pour situer Dead Tree Seeds dans le paysage musical ? A Pantera, tu peux ajouter Slayer et les vieux, pardon, les premiers MetallicA, Testament (et leur mauvais goût pour les artworks) et tu sauras où tu mets les oreilles en te laissant gagner par Toxic thoughts (où on trouve un "Thrash hymn", on ne se refait pas !). Ça joue old school avec un mix très propre qui laisse bien passer la lumière des solos de guitare et te fait bien sentir le rythme quand ça bourrine. Pas de révolution à l'horizon mais une putain d'efficacité pour honorer les grands noms déjà cités et ne pas faire d'impair. Pour ne pas tourner en rond, le combo varie le degré de hargne et laisse le chant libre de faire quelques incartades plus lourdes ou heavy sans pour autant oublier d'où ils viennent. L'ensemble est assez massif, on apprécie d'autant plus les ralentissements, les passages plus clairs, les parties instrumentales (et pas uniquement "Compendium") et les breaks (mêmes lugubres). Thrash is not dead !

Oli

Publié dans le Mag #60