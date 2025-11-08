C'est à l'occasion d'une soirée deathcore à guichet fermé que je découvre la nouvelle salle du Ferrailleur à Nantes, qui s'est refait une beauté. Nouvel agencement, création d'une mezzanine, peinture fraîche et nouvelle déco ont redonné une nouvelle jeunesse à cette salle mythique du quai des Antilles.

Solitaris Dali On commence avec Solitaris, groupe parisien de metal moderne formé en 2018, qui produit un deathcore puissant, lourd et bien violent comme on aime ! On notera la belle lourdeur avec des guitares qui se font massives et graves pour un hardcore bien violent, très rapé. Des moments très lents, très lourds succèdent à des breaks de fous. L' ambiance est sombre et froide, accentuée par des pointes de metal indus. Très jolie découverte avec ce groupe qui inaugure une belle soirée !





On enchaîne avec The Dali Thundering Concept rebaptisé Dali , groupe de metal prog parisien formé en 2010. Ce groupe, c'est une combinaison de la violence du deathcore avec des éléments atmosphériques issus du djent et du metal progressif. Et le résultat est juste incroyable : un son à la fois technique et émotionnellement intense. On retrouve des riffs lourds et techniques mâtinés parfois de touches plus jazzy alliées à une très belle technique de growl. C'est nouveau, surprenant, très puissant et le groupe a reçu un super accueil du public : ça a envoyé dans le pit !













Je découvre Dream State, un groupe du Pays de Galles formé en 2017 qui connaît un gros succès Outre-Manche. Le set commence avec des chansons assez rock, assez metalcore. ten56. La chanteuse possède une belle voix, mais ce n'est clairement pas un style que j'apprécie et je trouve que cela tombe un peu comme un cheveu sur la soupe dans cette soirée deathcore malgré la renommée du groupe.





Dernier groupe de la soirée et non des moindres, Ten56., à qui la salle réserve un accueil triomphal ! Formé en 2020, ce groupe est à l'initiative de Aaron Matts, chanteur emblématique de feu Betraying The Martyrs qui souhaitait explorer une dimension musicale plus sombre et plus intense. Le nom du groupe fait référence au code 10-56 utilisé par la police américaine et qui signifie "suicide". Dream State Ten56., c'est un mélange de deathcore, de nu-metal avec une pointe d'indus, ce qui donne un son lourd, agressif, puissant, brutal et émotionnellement très intense qui a complètement retourné Le Ferrailleur ! La température déjà brûlante a augmenté de plusieurs degrés et a enflammé la foule qui s'est lâchée dans une grande frénésie.





Une très belle soirée qui s'est terminée en apothéose avec Ten56. et qui a dû laissé des souvenirs littéralement marquants à certains !

Merci au Ferrailleur pour son invitation, à ses salariés toujours aussi agréables et accueillants et, bien sûr, félicitations pour votre nouvelle et superbe salle avec un son toujours au top !



Photos : Nolive