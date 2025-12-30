Encore du rock psychédélique instrumental ! Les amateurs sont servis dans ce numéro. Pour cette galette, direction le Nord de l'Italie à la découverte d'un groupe expérimenté (actif depuis 2009, c'est leur cinquième Long Play) qui marie guitare et clavier, influences vintage et production moderne. S'ils sont quatre, difficile de dire qui mène la barque, on est dans un In between où seul le résultat global compte. Si l'ensemble est agréable à écouter, alors c'est que chacun a bien fait son boulot. Pas question de mettre en valeur ses propres qualités techniques, l'aspect harmonieux et l'immersion dans le titre prévalent sur des considérations personnelles. Il y a bien des moments où la guitare joue d'un effet plus gras, d'autres où le clavier se distingue un peu plus ou la rythmique correspond davantage à notre humeur, mais on n'est jamais dans l'exubérance, l'objectif étant toujours de servir le titre. À ce compte-là, c'est très réussi et il est difficile de dégager un morceau plutôt qu'un autre, toutes les pistes ayant leurs points d'accroches (un gimmick, un effet, un tempo, une sonorité...). Allez, mettons en avant "Back to Sargassian", puisque les anguilles occupent une belle place dans leur artwork (en grande partie à décoder) dans lequel je retrouve des éléments post-rock (les strates du début) et une touche (noire ou blanche ?) de Ric Wright (Pink Floyd) sur la fin, sans que l'une ou l'autre aspiration ne vienne dénaturer ce qu'est Da Captain Trips.

Oli

Publié dans le Mag #67