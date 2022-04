Il y aura eu peu de points positifs issus de la pandémie. La naissance de Crypta en est un. Alors que Nervosa a pris l'eau et que les Burning Witches changeaient de line-up, le grand gagnant a été Crypta. Récupérant Fernanda Lira (Chant / Basse) et Luana Dametto (Batterie) des premiers et Sonia Anubis des seconds avec une touche de ex-Habgard Taina Bergamaschi aux guitares, Crypta en tant que nouveau groupe a tout d'un super groupe même si ses membres partagées entre la Hollande et le Brésil réfutent ce terme. Composant de chaque côté de l'Atlantique pendant les différents confinements les quatre filles ont su mutualiser les expériences personnelles acquises dans leurs précédentes formations pour nous livrer un album de Death brutal mâtiné de Thrash.



Beaucoup de groupes du genre auraient aimé produire un premier disque de cette qualité. Ainsi, les anciens groupes qui ont vu les fondatrices de Crypta partir sont en train de voir leurs propres formations éclipsées par cet album qui est un des meilleurs du genre pour l'année 2021. Et ce n'est ni la pochette ni le premier titre d'intro "Awakening" qui va nous contredire car Crypta est en train de réveiller la bête qui est affamée et le titre "Starvation" montre bien que les 4 qui n'avaient quasiment pas répété dans la même pièce avant l'enregistrement de l'album ne sont pas là pour jouer les groupes de second rang. Il y a toujours moyen de trouver des axes d'améliorations sur ce type d'album mais dans la balance la spontanéité et la rapidité d'exécution de ce disque gomment toutes les petites anfractuosités et aspérités qui ferait de ce premier effort un classique. Il ne reste plus qu'à confirmer sur scène.

JC Forestier