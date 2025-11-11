Autant vous dire que là, on n'a pas affaire à des lapins de six semaines sur la scène brutal death, mais plutôt à des chiens de guerre en mission toutes griffes dehors et crocs affutés ! Cela commence par une rythmique tribale qui annonce le côté primal et bestial de ce qui va suivre. Les riffs sont lourds, lugubres même, la batterie percutante. Elle te martèle sans relâche pour éparpiller aux quatre vents les petits morceaux d'humanité qui resteraient accrochés à tes pensées. Clément Ducouret nous offre une expérience vocale de haut vol avec un growl profond, noir et violent. On notera d'ailleurs que la production de l'album est parfaite. Chaque membre du quatuor francilien est parfaitement audible et joue en symbiose pour nous plonger brutalement et sans ménagement dans leur univers de désolation. On voyage aux travers de leur compositions avec exaltation. Les changements de rythmes sont nombreux et donnent de belles couleurs (quoique, vu la noirceur du truc, c'est plutôt 50 nuances de noir) à l'album.



Les morceaux s'enchaînent avec une belle cohérence et cela pour notre plus grand plaisir. Souvent, dans les productions death brutal, on fini par avoir l'impression d'écouter une déclinaison sans fin du même morceau, et bien là, pas du tout. Creeping Fear nous démontre dans Real of the impaled toute son expérience et sa maîtrise du genre. Des Blood and Black artistes ! On est happé par l'album, ses riffs, sa noirceur et ses mélodies brutales. Pour agrémenter le tout, l'artwork de l'opus est vraiment beau et représentatif du côté supplicié de l'album.



Bon, je pourrais développer la chronique et vous raconter où cela a été produit, avec qui, etc... , vous faire une prose poétique sur les chansons et leurs histoires, mais à un moment, il faut arrêter d'en faire des caisses et aller à l'essentiel. Pour les amateurs de musique brutale, allez immédiatement vous procurer ce LP, vous ne le regretterez pas !

Nolive

Publié dans le Mag #66