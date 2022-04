La période de Noël est féconde pour les musiciens en mal de buzz ou de cash mais aussi pour ceux qui trouvent fun de faire des trucs "bonus" sans se prendre la tête (genre deux Machine Head qui se font un petit concert retransmis sur le net avec plein de covers depuis leur salle de répét), c'est aussi le cas pour un paquet de groupes qui ont, plus ou moins caché, dans leur répertoire des titres en rapport avec la fête catholique. Même certains groupes qui ne le sont pas trop. Le label allemand Metalville a regroupé 13 titres "de Noël" sur une compil rock / métal sortie spécialement pour les fêtes : R#XMS.



Trois morceaux sont des créations spéciales pour l'occasion, Kärbholz livre un "Weihnachtssong" dont on retient surtout que c'est en allemand, idem pour "Abendfrieden" de Doppelbock, on a un peu de la magie de Noël mais sans rien capter des paroles, c'est un peu tendu d'en faire une critique car j'ai l'impression que les gars se sont laissés embarquer par cette ambiance un peu particulière. Lee Aaron Music joue davantage la sécurité avec "More fun on the naughty list", la prod est solide, c'est en anglais et on comprend que la dame s'amuse avec les exigences de l'exercice en conservant tout son piquant. Les autres pistes sont plus ou moins connues, on retrouve même le récent remix de "Mary did you know" de Lionheart placé en bonus de leur dernier album, le lien avec le thème n'est pas super évident (idem pour "Joy of life" de The O'Reillys and the Paddyhats mais eux aussi sont en pleine période de promo), on préfère donc écouter le "Christmas Spirits" de Sonata Arctica, "X-Mas day" de The Headlines, "Merry metal X-Mas" du duo Doro / Onkel Tom Angelripper ou "A Christmas carol" de Majestica qui sont tous dans le moule avec des sonorités et des mélodies emblématiques. Pour d'autres, la chanson peut être connectée au sujet mais tu n'entendras pas les clochettes tintinnabuler sur le "December" de Hangman's Chair (ouais, nos frenchies sont de la party). The 69 Eyes introduit son "Christmas in New York City" avec le petit sample idoine mais ça ne va pas vraiment plus loin et Foghat ne place son "Winter wonderland" que parce qu'à la fin, on y entend le Père Noël.



Cerise sur la bûche, Mambo Kurt, un Allemand bien connu des amateurs de festivals outre-Rhin, spécialiste des covers décalées au synthé (va checker ses reprises de Rammstein, Rage Against the Machine ou Slayer sur Youtube), offre l'iconique "Last Christmas" de Wham!, initialement dispo sur son album spécial Noël de 2014, le fait de clôturer cette compil devrait le faire connaître un peu plus ... Même si le but premier de la galette n'est pas forcément celui-là.

Oli