Jeux II maux... Mais si tu penses que tu vas te marrer en écoutant le premier album de Collapsus, tu te trompes, le trio ne vient pas jouer sur les plates-bandes d'Ultra Vomit et met davantage en lumière les maux de notre société que le fun. C'est surtout en français (sauf quand c'est mieux en anglais ... "Californiais"), les titres contiennent quelques calembours ("See real killers", "Ultraviolée") mais ne donnent donc pas forcément envie de rire. Il faut dire que ce n'est pas évident de se dérider avec la surpêche ou le viol (pour reprendre les deux titres précités), le groupe préfère envoyer des textes aussi denses que directs et assume ses décalages contrôlés ("La gueulante", "Zombeat") mais c'est aussi par sa musique qu'il nous incite à nous bouger. Un métal avec des idées puisées dans l'alternatif, le hard, le punk, l'indus et surtout la fusion, un beau mélange à la production soignée histoire de garder l'équilibre entre les textes et les instruments. Avant d'écouter (ou de lire) les paroles, on est donc d'abord happé par la dynamique des titres, la prise de conscience des messages, et c'est le deuxième effet Kiss Cool mes lapins !

Oli

Publié dans le Mag #62