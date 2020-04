J'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai essayé encore mais non, je n'ai pas réussi à entrer dans ce nouvel album de Coilguns. Pourquoi ? Va savoir... Peut-être le manque de cohérence... Mais venant de Coilguns, il semble presque logique que tous les styles se confrontent sans qu'aucun ne ressorte gagnant... Ça tire dans tous les sens "comme d'habitude" voire encore plus car les Suisses ont osé amener davantage de clarté et de douceur, c'est peut-être là que je ne m'y retrouve plus, le chant clair de Louis Jucker ayant plus sa place ailleurs qu'au cœur de ce bordel métallique. Peut-être que leur approche est trop punk pour moi qui suis né en 1977. Ou alors est-ce qu'il y a trop de graves et de basses moi qui étais bassiste ? Ou alors je n'avais pas plus envie de me faire tabasser la cervelle que de me la faire cajoler le morceau d'après. J'en sais rien et je n'ai pas envie de me triturer davantage ce qu'il me reste de méninges après autant d'écoutes.

Oli