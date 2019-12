En pleine pause de la tournée de Passionate and tragic, Aurélie Poppins, la frontwoman de Cocaine Piss, a gentiment répondu à nos questions. Attention, on préfère vous prévenir, chez Cocaine Piss, il n'y a pas que les morceaux qui sont fulgurants...

Le 5 avril est sorti Passionate and tragic, votre deuxième album. Comment le définiriez-vous ? Et quelle place tient-il autour de vos disques précédents (LP et EP confondus) ?

J'imagine qu'il est dans la continuité de nos autres albums, mais sans se répéter. On compose nos albums super vite, et on les enregistre dans la foulée. Passionate and tragic, c'est ce qu'on avait envie de raconter en septembre 2018.



On vous connaît quasiment depuis vos débuts, on a noté la présence d'une nouvelle personne au sein du groupe. Pouvez-vous nous la présenter et nous dire comment vous l'avez rencontrée/recrutée ?

Pour le moment, c'est Sébastien Landauer qui est à la basse. C'est un copain de Liège de loooongue date, qui joue par ailleurs aussi dans The K. et Wyatt E..



Comment s'est passé votre deuxième expérience avec Steve Albini ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a enfin trouvé LE son de Cocaine Piss ?

C'était super de revenir chez Steve, c'était comme rentrer à la maison. Le studio s'est super super bien passé, à la différence que cette fois-ci, on n'était pas morts de trouille.



En parlant de son, j'ai trouvé qu'il était proche d'In utero de Nirvana produit par Albini justement. C'était une volonté de se rapprocher de ça ou c'est un pur hasard ?

Steve a un son très spécifique, et qu'on aime très fort, lié à sa manière d'enregistrer tout en live et en analogique. Du coup, il est possible qu'il y ait des similarités. Après, ce n'était pas vraiment notre objectif en y allant.



Autre fait troublant, le pont de "Tourette's" de Nirvana en introduction de "Sociopathic friend", une explication ? Un clin d'œil ? Une blague ?

Je n'avais pas remarqué. Après, je dois dire qu'on aime bien Nirvana, mais on ne fait pas une fixette sur le groupe.



En portant vos t-shirts sur scène ou lors de tournois de poker, Steve Albini vous fait une sacrée pub ? Ça aide en réalité, ou pas tant que ça ?

Ça fait super plaisir avant tout, de savoir que Steve nous soutient. Il nous a aussi invité à ouvrir pour Shellac en février, et c'était génial. Aucune idée de ce que ça change pour nous en termes de promo, mais ça fait toujours plaisir de recevoir des photos dans tous les sens chaque fois que Steve porte notre t-shirt.



Combien de journées de studio vous a-t-il fallu pour enregistrer ces 20 minutes ? D'ailleurs, comment ça s'est passé l'enregistrement à Chicago globalement ?

Ça a pris 3 jours en tout : un demi pour l'installation, un jour et demi pour l'enregistrement à proprement parler, et un jour pour le mix. C'était dense mais serein.



"Body euphoria" c'est un peu votre "Bohemian Rapsody", non ? Plus de 3 minutes pour un morceau, c'est pas un peu abusé ?

On s'est laissé surprendre aussi.



L'idée de chanter en français est une très bonne idée je trouve, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas plus de morceaux. Pourquoi ne pas avoir poussé cette nouveauté plus loin ?

C'était un premier essai, et au final, c'était super agréable et intéressant d'écrire en français, je crois que je le referai.



Une vidéo tourne sur Youtube dans laquelle Cocaine Piss joue avec la saxophoniste Mette Rasmussen lors d'un festival allemand. Jusque là rien d'anormal, mais ce qui est très drôle c'est qu'il s'agit d'un festival de jazz où l'audience représente majoritairement des vieux assis. C'est quoi ce bordel ? Vous ne vous êtes pas planté de festival ?

C'était au super festival de jazz de Moers. Ils ont l'esprit ouvert, je pense qu'on était leur craquage de cette édition-là. C'était assez particulier, et on s'est vraiment bien amusés. On a vraiment une volonté de jouer dans les lieux et avec les publics les plus diversifiés possibles, on était ravis.



Honnêtement, est-ce que votre patronyme a plutôt tendance à vous aider ou vous desservir ?

J'imagine qu'on attire les curieux, et que le nom est assez facile à retenir. Peut-être qu'il nous a fait manquer des opportunités, mais on ne le saura jamais.



Vous êtes en pleine tournée actuellement, comment est accueilli l'album ? Est-ce que vous sentez que le noyau de fans s'agrandit depuis la sortie de Passionate and tragic ?

Oui, et c'est d'ailleurs ça qu'on veut faire : montrer notre album en live, et rencontrer les gens de cette manière. Si on écrit des albums, c'est pour tourner !



La tournée est prévue jusqu'à quand ? Aura-t-on la chance de vous revoir en France d'ici la fin de l'année ?

On a fait une petite pause de 4 semaines en septembre, et on devient déjà fous. La tournée s'arrêtera quand plus personne ne voudra de nous. Je ne crois pas qu'on ait de dates en France d'ici à décembre, mais on en prépare plein pour 2020 !



Pour terminer, une prévision : Enregistrement du troisième album chez Albini fin 2020, J'ai bon ?

À voir. Pour le moment on prépare des choses bien bien BIEN craquées.

Merci à Axel d'Hypertension Records et aux Cocaine Piss.



Photos : © DR

Ted