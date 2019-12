Sociopathic Friend Pretty Pissed Eat The Rich Every Night I'm Waiting Fake Tears Role Model Body Euphoria Poor Decisions My Cake Dry Mouth Something For Your To Worry About Happy Ending

Cela fait plusieurs années qu'on vous dit du bien de Cocaine Piss, quatuor de punk riche en saturations et en haute voltige formé en 2013 du côté de Liège, et l'un des fleurons avec AmenRa du label Hypertension Records. Toujours bien entouré, le gang a changé de bassiste début 2018 et a accueilli Farida Amadou (qui a notamment joué dans le trio M.A.N avec le batteur Steve Noble et le guitariste Thurston Moore qu'on ne présente plus) pour justifier (ou pas) d'une parité homme/femme. C'est logiquement cette dernière qui a posé sauvagement mais de manière maîtrisée ses lignes sur le deuxième album des Liégeois, Passionate and tragic, paru en avril dernier. Cette œuvre, qui a commencé à être dévoilée à travers l'expéditive "My cake" et l'intense "Pretty pissed" sur l'EP My cake sorti fin 2018, est de nouveau passée entre les mains de Steve Albini, qui s'était occupé du son de leur premier opus The dancer sorti il y a trois ans.



À peine "Sociopathic friend" démarre que le groupe tape déjà un hommage pas du tout attendu à Nirvana avec la reprise du pont de "Tourette's" utilisée comme base de composition. Fallait quand même oser la faire, surement une blague en clin d'œil au producteur du trio grunge qui lui n'hésite pas, soit dit en passant, à faire de la pub pour Cocaine Piss en portant fièrement leurs T-Shirts sur scène ou bien lors de tournois de poker. Notez d'ailleurs que le son de ce Passionate and tragic n'est pas très éloigné du travail réalisé sur In utero, probablement un élément que recherchait en priorité le groupe en venant à Chicago. Rien d'étonnant lorsqu'on connait l'obsession d'Albini à vouloir capturer les énergies brutes et folles de groupes indés. Car il s'agit bien de cela avec le cas Cocaine Piss, du punk hardcore DIY intense et fulgurant aux messages criés de la voix faussement casse-gueule de la très sémillante Aurélie Poppins.



Douze morceaux pour une vingtaine de minutes, ça va vite, très vite même, à tel point qu'on se demande si l'on a affaire à un album ou un EP longue version. Seul "Body euphoria" dépasse les 3 minutes et se permet quelques langueurs électriques mettant à l'honneur les complaintes de Miss Poppins. Laquelle s'essaie au français dans l'un des meilleurs titres de la galette à savoir "Eat the rich", un single beaucoup moins extravagant que le reste de l'album et qui a fait l'objet d'un clip dément réalisé par Laetitia Bica qu'on vous conseille de visionner. Passionate and tragic ne surprendra pas les aficionados du groupe mais reste une belle porte d'entrée dans l'univers de ce quatuor belge qui enquille les disques à vitesse grand V.

Ted