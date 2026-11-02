Les mots-clés choisis par Clegane pour se présenter sur son Bandcamp sont simples : "metal doom grunge Paris", lors de l'analyse de White of the eye, j'avais assez peu trouvé d'influences grungy, sans pour autant bouder mon plaisir d'écouter un excellent doom ouvert sur d'autres horizons. Avec Ocean of black thoughts, le trio ne fait pas que passer du blanc au noir, il vient aussi exactement coller à sa propre étiquette "metal doom grunge Paris".



Une forme de retour aux sources car leurs premiers émois discographiques (que je n'avais pas écoutés jusque là) montraient cette attraction pour la musique du Seattle des années 90, cette fois, c'est évident, les mecs kiffent la lourdeur saturée et les structures chelous des Melvins comme le grand écart vocal d'Alice in Chains, capable d'envoyer un chant pur sur un passage puis de réaliser une agression verbale l'instant d'après. La présence prononcée de ce chant clair vient renforcer le contraste avec les accords sombres et granuleux et donne encore plus de beauté à l'ensemble, intensifiant les ressentis, qu'ils soient doom et rocailleux d'un côté ou rock et lumineux de l'autre. Le génie de Clegane étant bien évidemment de réussir à amalgamer le tout au sein des mêmes titres, ils sont, en général, largement assez longs pour incorporer plusieurs ambiances, toujours en douceur, sans qu'on ne puisse aisément imaginer ce qu'ils nous réservent pour la suite. On pourrait, pourquoi pas après tout, croire que les musiciens travaillent séparément la musique et le chant, ne cherchant pas forcément à faire en sorte que l'un s'accorde à l'autre "dans ce qu'on a l'habitude d'entendre". Certaines parties laissent planer une forme de malaise (ces hurlements déchirants du titre éponyme), la rythmique assouplit l'épiderme, la guitare vient l'inciser et la voix se plonge en nous jusqu'à notre âme, à la fois pour la cajoler et la hanter. On ne sait donc jamais sur quel pied danser ni à quel rythme il faut bouger, s'il faut se laisser bercer ou s'il faut se déchaîner...



Dans ce tumultueux Ocean of black thoughts, Clegane precise son identité, peaufine ce qui fait son ADN, et si le groupe n'a pas attendu cet album pour se faire remarquer (split avec Fátima, Grand Paris Sludge, un pied au Hellfest 2025, concerts avec High On Wheels, Wormsand, Nvage, Maudits, Red Sun Atacama...), il est évident qu'ils ont franchi une nouvelle marche.

Oli

Publié dans le Mag #72