Si tu as l'habitude de lire mes modestes proses à propos des disques qui me sont proposés à l'exercice casse gueule de la chronique, tu sauras que je suis une faible personne. Un individu qui ne résiste pas aux chants des sirènes du rock 'n' roll et qui s'emballe (trop ?) rapidement à propos de combo plus ou moins originaux. Même quand ça sent le scandale à plein nez, je tombe à pieds joints dans le panneau. Et mon nouveau coup de cœur s'appelle Classless Act.



Avant même de déballer le compact disc, et au vu de la dégaine des gaziers sur la pochette de Welcome to the show (et des invités à jouer sur l'album, à savoir Vince Neil de Mötley Crüe et Justin Hawkins des Darkness), je savais que ça allait me plaire. Et ma première impression a été la bonne, surtout après l'écoute de Classless Act, premier morceau énergique ouvrant l'album du même nom et transpirant le rock 'n' roll. Comment débuter de la plus belle des manières un disque qu'en posant ses couilles sur la table dès les premières mesures ? Les influences du hard/boogie/glam/rock années 80 sont omniprésentes (Guns 'N' Roses, Mötley Crüe, Aerosmith et Poison en tête de gondole), ça cultive au taquet le mauvais goût propre au glam rock et ce quintet américain (comment peut-il en être autrement ?) n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit d'envoyer des riffs acérés ("Time to bleed"), des refrains inoubliables ("Give it to me", "All that we are") et des solos de barjot ("This is for you", merci Justin !) ? Mais quand il s'agit de lever le pied et de proposer des morceaux moins rentre dedans, ça s'essouffle un peu, au point de tomber dans une simili caricature (ce semblant de disco rock avec "Made in hell", ces insupportables balades rock comme "Storm before the calm" ou "Thought from a dying man"). Dommage, car ce jeune groupe (formé il y a à peine quatre ans !) pourrait se révéler une véritable machine de guerre si elle enchaînait les uppercuts. Naturellement, c'est surproduit, et même si je peux paraître un peu bougon, je ne peux que te conseiller l'écoute de ce disque qui détonne !

gui de champi