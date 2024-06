Overlords of violence Frenzied feeding Summoned for sacrifice Blood blind Vengeful invasion Chaos horrific Fracture and refracture Pitchfork impalement Pestilential rictus Drain you empty

Depuis ma découverte de Cannibal Corpse avec "Hammer smashed face" dans le film Ace Ventura au milieu des années 90, je n'ai eu cesse d'avoir de l'affection pour leur musique. Ado, la claque de The bleeding m'avait définitivement converti à ce death metal à la fois rapide, lourd et groovy. Le départ en 1995 de Chris Barnes, remplacé par George Fisher aka Corpsegrinder, puis le changement régulier de line-up, n'avait pas foncièrement perturbé la vision que j'avais du groupe : une musique jouée avec les tripes par des types d'une intégrité exemplaire. Je mentirais en disant que je surveille assidument le déroulé de la carrière des Américains, mais à la rentrée dernière, je me suis penché sur leur 16ème album, Chaos horrific, et je dois bien avouer n'avoir pas (encore) eu de terribles déceptions par ce que les gaziers nous proposent depuis plus de 30 ans. Les pochettes des albums du groupe servent toujours d'avertissement, ici, zombies et humains s'affrontent dans un bain de sang. Lourdeur, brutalité, vélocité et growl terrifiant sont au menu de cette œuvre qui donne envie de s'essayer au MMA. Bien que réalisée par une formation au top de sa forme, Chaos horrific ne surprend pas, mais réussit à séduire grâce à des titres death percutants aux saveurs thrash et hardcore ancrées dans l'ADN des Floridiens.