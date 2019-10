Gatekeeper Brightest days We run free Space & time Bed of nails Headwound Fear will kill us all Rattlesnake Can't sleep Heads will roll Winterpeg

Cancer Bats est un des ces groupes dont je ne soupçonnais pas l'existence avant de voir un de leur gigs lors du Hellfest 2012. Et gardant un bon souvenir d'un live rageur, je ne rechigne pas à te parler de The spark that moves, leur dernier (et sixième) effort en date. Adepte d'un hardcore aux accents punks saupoudré de rock'n'roll avec des relents de métal moderne, le groupe canadien délivre une nouvelle copie qui n'entachera pas sa discographie. Les dénominateurs communs des onze titres sont, pèle mêle : rage, puissance, énergie et sens de la mélodie dans ses attaques frontales. Jamais avare de refrains accrocheurs, Cancer Bats a le chic pour balancer des riffs percutants et bousculer l'auditeur, qui a intérêt de profiter des rares occasions qui se présentent à lui tout au long des 34 minutes du disque pour reprendre son souffle. La voix de Liam Cormier est aussi efficace dans les moments hurlés que lors des refrains mélodiques franchement réussis ("Fear will kill us all") et le mur du son derrière est tout simplement dantesque. Typiquement le groupe que j'aime beaucoup en live. Alors quand, en plus, le disque est réussi, que demande le peuple ?

gui de champi