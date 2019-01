Dans le flot des sorties métalcore, rares sont celles qui arrivent jusqu'à une chronique, pour ce mag, pas de débat, ce sera le cinquième opus de Bury Tomorrow qui n'a plus grand-chose à prouver sur cette scène si ce n'est qu'ils peuvent durer. Et ils ont les armes pour ! Un line-up plutôt stable, un label solide et surtout cette alchimie entre les différents chants (lourd et mélodique, tous deux très bien tenus), l'apport non négligeable de parties électro qui les différencient de la masse et la puissance de feu de chacun des zicos aussi à l'aise quand il faut bourriner à outrance que quand il faut calmer le jeu et appesantir l'atmosphère. Ce qui les rend plus intéressant que la moyenne, c'est également leur capacité à intégrer des gimmicks venus d'autres styles que le hardcore "de base", rien que sur "More than mortal", tu peux retrouver du power, du heavy, du thrash, du death et même de l'ambiant ! Les Anglais compriment le tout, le passent à leur sauce et nous le recrachent via leurs enceintes au format flamme noire. Cherchant toujours l'efficacité plutôt que la facilité, Bury Tomorrow ne se perd pas en chemin et fait honneur à son tiroir ... là où d'autres cherchent juste à faire plaisir à leur tiroir-caisse !

Oli