Il fait très froid dans l'hiver canadien, mais nos amis d'outre-Atlantique savent se réchauffer à coup de riffs ultra violents et de blasts qui pourraient décoller ta tapisserie si tu as l'idée de mettre le son de tes enceintes trop fort ! Avec Burning The Oppressor, on est face à 13 ans d'expérience dans le death canadien. Ça y va fort, à coup de hache sonore capable de trancher un bouleau en un coup tellement c'est brutal et aiguisé. C'est brut comme la nature du Grand Nord. Sans doute leur album le plus agressif. Il nous offre une intro tout en douceur pour mieux nous piétiner sans concession. Les breaks de l'album sont très joliment posés tout au long des compositions des Québécois. Le bassiste s'en donne à cœur joie en nous mitraillant les tympans avec une incroyable violence.



Burning The Oppressor envoie du lourd du début à la fin, sans nous laisser reprendre notre souffle. Tous les membres du groupe semblent décidés à donner ce qu'ils ont de plus bestial en eux pour nous enterrer sous des tonnes de riffs et de percussions sortis des profondeurs de l'enfer. Le chant est hurlant à l'extrême, mais sans jamais perdre le fil. On notera des passages plus classiques, voire même du groove et des envolées de légèretés appuyées par des solos de guitares (bon, ok, très courts) dignes des classiques du metal. Si vous aimez le death violent, vous allez être servi et enchanté du résultat. Alors n'écoutez pas cet album pour faire un footing, car vous allez rapidement prendre le rythme et vous asphyxier au bout de 500 mètres de course.

Nolive

Publié dans le Mag #65