Avec Borgne, on a affaire à des patrons de la scène black metal. Depuis 1998, le quatuor suisse nous abreuve de riffs sombres et de complaintes sonores racontant les maux de l'humain.



Renaître de ses fanges, leur dernier LP chez Les Acteurs de L'Ombre, nous amène à nouveau dans un monde dystopique, avec un black metal hypnotique, mélangeant des notes atmosphériques et industrielles, toujours mélodiques. On se retrouve très vite bercé par des riffs envoûtants, percuté par du blast transperçant pour bien nous immerger dans leur univers torturé. Le chant est un classique du genre. Crié, tout en étant posé, comme une voix d'outre-tombe qui a le bon goût d'utiliser le français. Borgne nous offre des textes parfaitement intelligibles, ce qui montre la qualité de la production de ce onzième album.



Bref, Borgne, c'est un black metal enivrant, plutôt classique, mais solide et qui se vautre avec élégance dans la noirceur du genre.

Nolive

Publié dans le Mag #65