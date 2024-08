Après deux EPs, Blooming Discord avance sur la case "album long format" et ne fait pas semblant en empilant des titres aussi accrocheurs que destructeurs. Largement (certainement trop) inspirés par Slipknot (et leur rejeton Stone Sour), les Marseillais balancent des grosses rythmiques et des riffs bien violents les mixant avec des mélodies sucrées (voire mielleuses) qui viennent s'entrechoquer avec du chant death. Une vieille recette usée par les masqués de Des Moines, mélangée ici avec quelques autres ingrédients tels le djent, le post-grunge (cette intro de "Latch" !), le metalcore ou même des nappes électro. Ce n'est pas toujours d'une grande créativité, mais putain, qu'est-ce que c'est efficace... Surtout que la prod est dingue, en mode blind test, pas évident de deviner que ce sont des frenchies qui ont enregistré chez leur pote Florent Salfati, le chanteur de Landmvrks qui commence à se faire un nom dans la prod (il a travaillé pour Eight Sins ou Stray From The Path). Si le groupe n'était pas français, je serais peut-être vite passé à autre chose, mais une envie de remuer des popotins et un son de ce calibre, ce n'est pas si courant, alors je me suis dit que si à défaut d'inventer la poudre, ils la font parler, c'est déjà pas mal.

Oli

Publié dans le Mag #60