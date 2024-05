World domination c'est vingt titres en trente-six minutes, le rythme est donc soutenu. Soutenu mais cohérent, il ne s'agit pas ici d'une suite de titres sans lien.



De flamboyantes trompettes ambiance western spaghetti annoncent l'arrivée d'un album qui pourrait marquer cette fin d'année 2023. Pour la suite accrochez vos ceintures, les compos sont hyper dynamiques dans des styles variés, speed, grind ou death et c'est joliment exécuté, la plupart des titres n'excédant pas la minute trente. La voix de Nikki Brumen (ex Pagan) exalte par son chant punk/HxC et nous surprend dans un registre pop le couplet d'après. Le reste du groupe n'est pas dans la figuration pour autant. Chaque membre est un véritable personnage, tant par son allure que par sa façon de jouer de son instrument. Vous apprécierez en visionnant les vidéos. C'est un crew plein de caractère qu'on a là ! Pour les textes, c'est un régal, beaucoup d'explicit lyrics sinon ça ne serait pas badass... La particularité de Blood Command est de parfois parsemer ses chansons de références convenables ou vertueuses et certaines plus culottées. Par exemple "The plague on both your houses" compare les deux personnages de la chanson à Othello et Desdemona, alors que le titre pourrait être une citation de Mercutio dans Roméo et Juliette, William Shakespeare quand tu nous tiens. Pour "Decades", la jeune fille est allongée sur son lit avec ses baskets sous sa couverture violette. Ça pourrait paraitre anodin, si cette chanson d'amour désespéré ne faisait pas référence à la secte américaine Heaven Gate, dont on a retrouvé une quarantaine de membres suicidés dans leur lit, une paire de Nike Decades au pied vers la fin des années 90. Vous ne l'aviez pas vu venir celle-ci ! Pour les autres, je vous laisse éplucher tout ça si le cœur vous en dit. Enfin, le titre "World domination" m'a fait littéralement fondre.



Bon, je vous laisse, il est temps d'aller préparer la crèche et le sapin de Noël d'y glisser cet album de Blood Command amoureusement emballé dans du papier cadeau afin que cette domination mondiale venue de Norvège puisse commencer.

Joyeux Noël !