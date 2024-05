Carousel feeling, c'est le nom donné à la méthode utilisée par les orques pour chasser le hareng en Norvège. C'est aussi désormais le nom de cette nouvelle rubrique où, dans le prolongement de Solo à Oslo (report de l'Oslo Indie Fest), je ferai à chaque numéro un focus sur un groupe de musique actuelle norvégien. On commence avec Blood Command, désormais mené au chant par l'Australienne Nikki Brumen, et qui a sorti son nouvel album le 23 septembre, pour enchaîner dans la foulée une tournée en Allemagne, Norvège et Finlande. Malgré un agenda très chargé, Yngve Andersen, guitariste et fondateur du groupe, nous a fait le plaisir de répondre à notre interview, en exclusivité pour le W-Fenec.

J'ai découvert votre groupe lors de la sortie de World domination. Comment décrirais-tu ton groupe au public ?

Blood Command joue du death pop, ce qui signifie en réalité des chansons pop vraiment heavy ou des chansons heavy très pop. C'est du punk rock en survêtement avec des refrains de stade. Si vous aimez Five Finger Death Punch, vous détesterez probablement ce groupe.



Votre album est sorti chez Hassle et Loyal Blood Records, comment cette collaboration est née, pouvez-vous nous parler de votre label Loyal Blood Records ? Votre album est disponible aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, en Europe et en Norvège via le web. Cette distribution vous ouvre les portes d'un public mondial. Quel a été l'accueil dans les différents pays ?

À ma connaissance, l'album est disponible dans le monde entier si vous disposez d'une connexion Internet. Hassle Records a essayé de nous signer depuis que nous avons sorti Funeral beach en 2012. Ils ont eu quelques groupes sur leur label dont nous sommes fans, comme Trash Talk et The Get Up Kids, donc nous avons pensé que ce serait une bonne maison pour nous. Loyal Blood Records est mon propre label, il a été créé en même temps que Blood Command (2008). Nous allions sortir notre premier EP et nous n'avions pas de label. J'ai créé ce label parce que c'était mieux que de ne pas en avoir. Après ça, j'ai commencé à sortir d'autres amis et groupes que je produisais et aujourd'hui, ce label représente une bonne partie de mon revenu annuel. Je remercie Dieu de l'avoir créé, même si au départ, c'était une arnaque. Sinon l'accueil a été excellent dans l'ensemble. On dirait que les gens aiment vraiment cet album. Ce qui est le plus important, c'est le nombre de nouveaux fans qui nous ont découverts grâce à cet album, comme toi.



Votre précédent album Praise Armageddonism a été enregistré d'une manière spéciale (à distance pendant le confinement), parlez-nous en ?

Permettez-moi de démystifier cela rapidement. Il a été enregistré de manière ordinaire. Mais grâce à la bénédiction de la technologie, nous avons pu enregistrer le chant en Australie alors que je produisais via Skype en Norvège. C'était à peu près la même chose que si j'étais dans la pièce, même s'il est préférable d'être dans la même pièce. Tant que vous avez la possibilité de communiquer et dire : « c'était bien », « c'était de la merde » ou « refais-le ». Toute la musique avait été enregistrée il y a des années, mais nous ne pouvions pas refaire les voix (le disque avait déjà été enregistré avec la précédente chanteuse) à cause du Coronavirus et du fait que nous vivions à un monde d'écart l'un de l'autre. Nous avons décidé de ne pas attendre plus longtemps, car comme vous le savez tous, le Corona peut durer toute une vie, alors nous l'avons fait à distance. C'est une bonne expérience, mais nous ne la referons probablement pas.



Le format de Praise Armageddonism était classique, dix chansons plutôt longues et plus orientées pop, alors que le format de World domination est différent. Aviez-vous eu envie de changer la formule ?

Non, il n'y a pas eu de changement de formule. J'écris simplement les chansons que j'ai envie d'écrire et cette fois-ci, je voulais faire des chansons courtes. Il n'y a pas eu plus de calcul que cela. Je ne suis lié à aucune formule quand je crée de la musique pour Blood Command. Si c'est cool, c'est Blood Command.



Nikki vit aujourd'hui à Bergen. Elle a déclaré dans une interview que votre façon de composer avait coïncidé immédiatement. Qui fait quoi dans ce duo ? Partagez-vous de nombreuses références musicales ? Quelles sont-elles ?

J'écris et je compose toute la musique depuis le début du groupe. Sur le dernier album, Nikki a été autorisée à participer à l'écriture des paroles et elle en a écrit la plus grande partie. C'est la seule personne à avoir été autorisée à écrire avec moi et cela fonctionne parfaitement. On se renvoie des idées l'un à l'autre. Nous nous amusons beaucoup lorsque nous écrivons ensemble, nous nous comprenons simplement. Je suis un gars plutôt impliqué, donc laisser quelqu'un d'autre mettre le doigt dans ma merde est un très gros compliment. Nous partageons beaucoup trop de références musicales, à l'exception de Slipknot. Je déteste Slipknot, mais elle les adore. Mais tout le reste est pareil. C'est effrayant, c'est pareil. Les mêmes goûts en tout. Il y a des jours où je me demande si elle ne m'a pas fait une cyber imposture (cat fishing) parce que tout est pareil. Tout. Les films, la musique, les arts, tout.



World domination pioche dans le grind, le hardcore, le death metal, le speed metal, la pop et le cloud rap. Votre public, est-il principalement composé de fans de métal, ou pensez-vous toucher un public plus large ? Le remarquez-vous lors de vos concerts ?

Des fans de métal ? Non, je ne pense pas. Le fan moyen de Blood Command est composé de toutes sortes de Freaks. Des nerds super timides aux filles super sexy avec des problèmes mentaux. Bien que World domination soit, dans un sens, plus large et varié que les autres albums, ces éléments ont toujours été présents sur tous les albums de Blood Command depuis le premier. Nous avons toujours mixé les styles et flirté avec d'autres genres. Nous voulons simplement faire ce que nous voulons faire. Il n'y a pas de plan marketing derrière tout ça. Nous vivons simplement la vida loca. Je pense que notre public est à peu près le même qu'il a toujours été. Il ne cesse de croître bien sûr, mais il est toujours composé de freaks et de marginaux.



Chacune de vos vidéos est filmée dans un lieu différent (forêt, rue, toit, église). Vous souhaitez que nous découvrions la Norvège ? Qui guide l'idée et le thème de la vidéo ?

Je ne voudrais pas sonner comme un néo nazi, mais la Norvège est vraiment magnifique et oui, nous voulons en faire la vitrine. C'est Nikki qui a eu l'idée de ce truc norvégien en fait. Nous ne voulions pas le faire parce que tous les groupes de black metal le faisaient, mais elle a apporté un nouvel éclairage dessus et les étrangers adorent cette merde. C'est amusant de voir des punks portant du Adidas au milieu des bois. Nous avons fait appel à différents réalisateurs. Tout le monde (sauf nous) a toujours des idées merdiques sur notre groupe, donc nous (Nikki et moi) dirigeons toujours nous-mêmes, comme trouver l'idée de la vidéo, le lieu de tournage... David Alræk et Marcello Rifo sont deux vidéastes très talentueux avec lesquels nous avons travaillé. Ils font en sorte que les vidéos soient superbes.



La vidéo de "Forever soldiers of esther" se déroule dans une église. Est-ce facile pour un groupe comme le vôtre de tourner dans une église ? La réalisation et le tournage de la vidéo, ont-ils été compliqués ? L'église norvégienne, est-elle ouverte à ce genre de projet ?

Il n'y a eu aucun problème pour tourner dans cette église. Ils nous ont vraiment aidés. De plus, le gars qui s'est occupé de la vidéo connaissait ma défunte mère, à qui la chanson est dédiée, donc ça n'a pas posé de problème. Je pense que même les groupes sataniques seraient les bienvenus pour tourner dans les églises norvégiennes. L'église norvégienne est assez ouverte. Et nous ne sommes plus dans les années 1930, les chrétiens ont entendu de la musique rock et savent que ce n'est pas la musique du diable. Je viens moi-même d'un milieu religieux et je suis comme ça. Je fume, je bois et je fais du rock'n'roll.



Les titres "Valley of Hinnom" et "Forever soldiers of Esther" font référence à la Bible. S'agit-il d'une véritable foi ou, comme Madonna, utilisez-vous la religion comme un accessoire de la culture pop (ou les deux) ?

C'est un mélange. Je viens d'un milieu chrétien donc j'utilise l'imagerie que j'ai apprise là-bas et j'en ai tellement marre de l'imagerie du 666 et de Satan. Trouvez quelque chose de neuf bon sang, ce n'est ni effrayant ni bad ass, c'est juste ridicule. Sinon je dirais que mon imagerie est un peu des deux. Bien que je ne sois pas un garçon chrétien classique, je suis également fier de l'héritage dont je suis issu. Insultez mes sœurs et mes frères et je vous trancherai la gorge. Il s'agit surtout de faire en sorte que les gens se demandent s'il s'agit d'une blague ou non. Nous voulons que les gens ne soient jamais vraiment sûrs. Sommes-nous un culte ou ne le sommes-nous pas ?



Votre titre "Holy unblack" fait référence au groupe Horde. À qui s'adresse ce titre plutôt virulent ? Avez-vous des comptes à régler ? Vous considérez-vous comme un groupe unblack en opposition au black metal ?

Si vous l'avez découvert par vous-même, vous obtenez 10 points, car personne n'a entendu parler de Horde. Cela ne vise personne en particulier. Peut-être une petite insulte à Kvelertak à la fin, mais nous sommes amis. C'est tout simplement inoffensif. À part ça, je déteste les satanistes de tout mon cœur. J'aime mon black metal, mais je déteste les nerds du black metal avec leurs putains de runes nazies, leurs putains de croix inversées et leur imagerie usée. Ça me donne envie de vomir mes tripes. Il y a aussi la vieille idée reçue selon laquelle les chrétiens craignent le black metal. Tu crois vraiment que les chrétiens ont peur de ces connards de chômeurs mentalement déséquilibrés ?



World domination révèle également de belles chansons sentimentales. L'amour est également un thème favori de Blood Command ? Quels sont les autres thèmes que vous aimez chanter ?

Blood Command a deux thèmes sur lesquels nous écrivons toujours :

- Premier thème : je suis bien plus cool que toi et tout ce que tu fais est de la merde. Comment as-tu le culot d'insinuer le contraire, espèce de ver ?

- Thème deux : je me sens tellement nulle et je suis malheureuse en amour avec toi et je n'ose pas le dire ou tu ne ressens pas la même chose. Ressens ma douleur.

Ça s'arrête là. L'amour et la fraîcheur. Saupoudrez le tout de quelques références cultes et vous obtenez Blood Command.



Qui illustre vos pochettes et vos T-shirts ? Vous intéressez-vous aux univers futuristes et à la science-fiction ? Au cinéma ou en bande dessinée ?

Robert Høyem est avec nous depuis un certain temps maintenant. Il correspond parfaitement à notre musique. J'adore la science-fiction et les bandes dessinées. D'autres univers et d'autres choses, mais la plupart du temps, il s'agit d'idées de Robert. Nous les approuvons ou nous lui disons de revenir en arrière. Cette dernière solution n'arrive presque jamais. D'ailleurs, en ce moment même, nous travaillons sur des bandes dessinées.



Vous avez décidé de dominer le monde habillé en Adidas. S'agit-il d'un sponsor ou aimez-vous vraiment cette marque ?

Je sais que cela ressemble à une blague, mais en fait nous ne sommes pas encore sponsorisés, même si Adidas devrait se réveiller à ce niveau et nous donner les vêtements que nous méritons et nous payer grassement. Nous les aidons évidemment à promouvoir la marque. Il a fallu plus de 20 ans à Korn pour obtenir ses galons (en référence aux trois bandes), alors nous devrons peut-être attendre également. Notre obsession pour Adidas vient du fait que c'est la seule marque que ma mère Esther approuvait lorsqu'il s'agissait de marques plus chères. Toutes les autres marques que nous achetions étaient des marques bas de gamme parce qu'elle considérait que les marques plus chères étaient juste un gaspillage d'argent, mais Adidas était de la pure qualité et cette chose m'est restée en tête depuis. En plus, ça fait dur à cuire.



Vous terminez actuellement votre tournée en Norvège, comment avez-vous été accueilli ? Vous allez entamer une longue tournée en Angleterre, connaissez-vous déjà le public britannique ? Peut-on s'attendre à vous voir dans le reste de l'Europe à l'avenir ?

Nous tournons en Norvège depuis plus de 13 ans, ce qui nous a permis de nous constituer une fan base incroyable dans tout le pays. Nous n'avons reçu que de l'amour partout. J'ai hâte de retourner au Royaume-Uni. Nous y avons joué un nombre incalculable de fois. Nous aimons les gens, mais nous détestons la nourriture. Nous sommes aussi allés en France. Paris, Lille et Nice. Plusieurs fois, je crois. Nous avons joué dans presque tous les pays d'Europe. On reviendra certainement dans chacun d'entre eux. Nous allons rejouer aux Pays-Bas dans quelques semaines.



Ce numéro du W-Fenecest celui de décembre et donc celui de Noël. Avez-vous un message pour nos lecteurs ?

Join us or die ! Merry Christmas !

Merci à Yngve Andersen et Blood Command pour cette interview.