On a tout dit et tout écrit concernant Black Sabbath, pionnier du heavy metal et véritable source d'inspiration pour tout le mouvement doom/stoner/sludge que l'on connaît aujourd'hui. Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler et Bill Ward ont enfanté un monstre qui connaîtra un succès fulgurant, enregistrera des disques incontournables, mais qui subira également les conséquences d'abus en tout genre, des désillusions jusqu'à une (quasi) reformation qui atteindra des sommets. Mais ce livre de Joel McIver faisant l'objet de cette chronique n'est pas de trop !



Parfaitement illustré (idéal pour un ouvrage qui s'intitule dans sa version française L'histoire illustrée de Black Sabbath, n'est-ce pas ?) avec notamment une magnifique couverture (et cette belle croix en relief, tout comme la quatrième de couverture d'ailleurs), cet ouvrage de 212 pages résume de fort belle manière quasi cinquante ans de carrière d'un groupe qui aura indubitablement pesé dans le paysage rock au sens large. Au même titre que les Beatles, Led Zeppelin ou Elvis, Black Sabbath est à l'origine d'une ramification du rock, et ce n'est pas rien. Thèmes occultes, rythmes lourds et ambiances pesantes ont fait la renommée du groupe originaire de Birmingham qui enchaînera en début de carrière des perles discographiques en très peu de temps. Jusqu'à ce que les démons du succès, des drogues durs et de l'alcool viennent à fragiliser le navire. Ozzy est débarqué sans ménagement, continuant de son coté son petit bonhomme de chemin, Bill Ward quitte également le groupe pour soigner ses addictions, pendant que les deux autres compères embauchent des nouveaux chanteurs (Dio, Ian Gillan...) et batteurs. L'histoire illustrée de Black Sabbath met alors en parallèle les carrières de Ozzy (assez mouvementée, avec le succès, une vie à mille à l'heure et de nombreux épisodes tragiques) et du Sab' (ou plutôt Iommi et une succession de musiciens tels Eric Singer de Kiss, Glenn Hughes...) qui continue bon gré mal gré de tracer les riffs pour la bonne cause. La route des principaux protagonistes se croiseront à quelques reprises (pour des reformations plus ou moins éphémères) jusqu'à la sortie de l'excellent 13 en 2013 et la tournée marathon qui suivra et qui verra le groupe tirer sa révérence.



Très bien documenté, ce livre illustre notamment de façon méthodique comment Black Sabbath et Ozzy Osbourne arriveront, non sans mal, à traverser les modes du grunge, de la fusion et du néo métal. Black Sabbath est immortel (ou presque) et l'héritage laissé par le groupe est inestimable. Les anecdotes sont savoureuses (la genèse du OzzFest est une de mes préférées), les archives photographiques sont très intéressantes et la narration est plus que captivante. Un ouvrage qui se lit facilement et qui se révèle ce qui pourrait être un livre référence pour savoir et surtout comprendre. Un véritable travail de fond, détaillé et précis, sans être rébarbatif. Les fans inconditionnels du groupe et les amateurs de l'histoire du rock au sens large y trouveront leur compte à coup sûr. Et même si le fidèle des fidèles n'apprendra rien de nouveau, l'approche du livre ne pourra que le satisfaire, j'en suis sûr. Un ouvrage passionnant et captivant.

gui de champi