S'il ne tient pas en place avec le micro dans les mains, Emile, chanteur de Beyond the Styx a pris un peu de son temps après la prestation du groupe sur la Warzone pour revenir sur leur passage au festival de l'Enfer et se projeter un peu dans les autres festivals où ils se donneront encore sans compter.

Beyond the Styx Beaucoup de patience pour être le jour J du Hellfest, maintenant que c'est fait, quel est le sentiment ?

Un sentiment de satisfaction générale, celui d'avoir bien fait le boulot. C'était exceptionnel de jouer devant autant un public aussi nombreux et réceptif dans le contexte que l'on connait : un dimanche matin à 11h05 après 3 journées de festival.



Vous aviez déjà joué aussi tôt ?

Non. Sauf si l'on considère que jouer à 01h00 du matin est plus tôt que 11h00 du matin...

C'était d'ailleurs pas si désagréable de jouer aussi tôt au vu des températures infernales des jours passés.



C'est pas un peu difficile d'envoyer autant d'énergie à 11h du mat' ?

Tout est une question de mise en condition. Avec une hygiène de vie et une préparation physique sérieuse ... pas franchement. Rentrer sur le ring à 10h du matin avec un décalage horaire de plusieurs heures dans les pattes, ça ça serait difficile !



Enchaîner après Do Or Die, c'est sympa ou ça met un peu plus de pression ?

Sans prétention, je pense que l'on aurait pu jouer après n'importe qui, la pression aurait été là. D'autant que Do Or Die jouant en Mainstage, il nous était réellement difficile d'imaginer à quoi nous attendre en Warzone.



Beyond the Styx Vous avez fait quoi du reste de la journée ? Vous avez pu profiter des concerts ou il a fallu ranger le matos, décompresser et répondre à des interviews ?

Comme on dit dans le jargon, on a charbonné pendant plus de 6h non-stop après le show. Entre le rangement du matériel, l'enchainement des interviews puis la séance de dédicaces... Ma seule et unique pause ayant personnellement été de pouvoir manger en 20 minutes chrono, ce qui extrêmement frustrant au vu de la qualité des repas proposés aux artistes.



Qu'est-ce qui impressionne le plus sur le festival : l'accueil du public, le décor ou la programmation ?

Il me parait relativement délicat de dissocier chacun de ses éléments au vu du ressenti global du groupe. Mais personnellement si je ne devais retenir qu'une seule chose... Ce serait indiscutablement le public. C'est pour lui et par lui que nous en sommes là aujourd'hui.



C'est parce que Sentence est un bon album ou ce sont vos prestations scéniques qui font que vous êtes programmés dans de nombreux festivals ?

Va savoir... Je ne suis pas programmateur. Ce sont plutôt à eux qu'il faudrait poser la question en l'occurrence, je pense. Mais là encore, il s'agit probablement d'un tout et d'une dynamique propre à notre groupe qui ne lâche rien depuis près de 12 ans maintenant.



La setlist va-t-elle changer en fonction du festival ?

Cela va de soi. Notre temps de jeu évoluant d'une date à l'autre, il va de fait que nous fassions vivre les choses de la sorte.



Après le Hellfest, vous allez donc participer à d'autres festivals dont le Xtreme Fest et le Sylak, vous pensiez un jour pouvoir faire un aussi bel été ?

Je ne sais pas... Mais disons que nous avons toujours tout fait pour. Et quelque chose me dit que ce n'est que le début d'une belle aventure...

Merci à Emile, merci à Beyond the Styx et merci à Klonosphère.

Photos : Rocco de Fixin