Between The Buried And Me a donc rejoint Sumerian Records (et Animals as Leaders, Crosses, Betraying the Martyrs...) et pour fêter ce nouveau deal, il nous offre un double album en deux parties (et un EP bonus). Automata I est dispo depuis mars, la suite arrive en juillet. Il faudra donc attendre un peu pour pouvoir juger de cette nouvelle œuvre dans son intégralité mais pour l'heure, c'est toujours aussi impressionnant. En une trentaine de minutes, les Nord-Caroliniens envoient de la technique, du prog, du death, du growl, de la mélodie, du speed, de l'ambiance, du math, de la clarté, du métal bien sûr plus que de la pop mais c'est un récital de genres qui s'agglomèrent et comme ils pratiquent cet art de l'amalgame depuis maintenant quelques années (bientôt 20 ans), le tout passe comme une lettre à la poste (coucou Aurelio). Déconcertants de facilité, on rentre très aisément dans leur monde pourtant bien foutraque parce que s'ils éparpillent les styles, ils se concentrent ici sur seulement quelques idées et ne les étirent pas en longueur, cela risque d'ailleurs de décevoir leurs fans puisqu'à part "Blot" (génial) et "Yellow eyes", aucune piste ne s'allonge et ne prend le temps de s'installer. Si tu t'es un jour demandé ce que pourraient écrire Mike Patton et Steven Wilson s'ils bossaient ensemble, Automata I est peut-être un élément de réponse.

Oli