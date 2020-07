Bouaaaaaaaaaaaaarrrrrr !!!! Rhouuuuuuuuuuuuuuuuuu !!! Mmmmmrrrrrrrrrr !!!! Grrrruuuuuuuuu !!!! Haiiiiiiiiii !!!***



Traduction de ces onomatopées :



*** Typo horrible. Pochette malsaine à base d'apocalypse, d'épées et de soumission. Je pense que je vais passer un moment compliqué à l'écoute de Olibterate the Weak, premier album du "supergroupe" suédois Berzerker Legion ! Et je ne vais pas être déçu. Ou plutôt, je vais en prendre pour mon grade et souffrir en silence. Car Berzerker Legion, comme son nom ne l'indique pas, ne fait pas vraiment dans la dentelle. Non, son truc, c'est plus le death metal mélodique aux accents doom. Un croisement assumé de Entombed, At The Gates et Amon Amarth avec des relents de mélancolie dans les voix d'outre-tombe. Vraiment pas ma came. Mais alors vraiment pas du tout. Je crois que c'est trop pour moi. Ce mélange de guitare mélodique et de voix gutturales, ça me dépasse. Alors oui, certains riffs sont intéressants (l'intro de "The king of all masters", lente et tenace à souhait ; l'intro de "In the name of the father" que ne renierait pas Slayer ou le malfaisant "Or blood and ash), mais clairement, dès que la voix entre dans la danse (ou plutôt le mosh pit), c'est fini, vous m'avez perdu.

gui de champi