La plupart des génériques des dessins animés cultes des années 80 sont signés Bernard Minet, un mec qui se retrouve "au chômage" en 97 avec la fin du "Club Dorothée". Le gars vivote entre apparitions dans des conventions de nostalgiques et des boîtes de nuit de campagne, sort best of et biographie (sic) et tente un retour à la chanson avec des titres personnels en février 2017. Un fiasco puisque son titre phare "Hommage au Club Dorothée" fait moins de 40 000 vues en 3 ans et les génériques réenregistrés en version jazz, pour faire parler du truc, restent des raretés (pas de trace sur Youtube). Pendant ce temps-là, Corbier enchaîne les albums et les concerts dans le milieu du rock et Henri Dès fait chavirer le Motocultor , il n'en fallait pas plus pour qu'une lumière d'Universal lui propose de revisiter ses tubes version métal. Le groupe Heart Attack met de côté son thrash groovy pour servir de backing band au Minet pour ce qui devient le Bernard Minet Metal Band.



Je ne sais pas qui a choisi l'artwork de la pochette, mais si ce sont les mecs d'Universal, je ne suis pas certain qu'ils sachent que ça ressemble pas mal à celle de Ride the lightning... Très peu d'intérêt graphique mais c'est à peu près du niveau du reste car l'ensemble n'est pas franchement métal, c'est joué plus vite, les guitares sont saturées mais Nanard n'a rien changé de son chant (ou presque), ça reste trop fidèle aux originales pour ressembler à du métal, la reprise de "La merguez partie" atteignant des sommets de nullité absolue. Pourtant certaines daubes intersidérales peuvent devenir jouissives si on les passe au filtre de la saturation et de la double pédale, Ultra Vomit nous le prouve assez régulièrement. Là, faute d'implication et de vrai projet, on se fait vite chier, peut-être que sur 45 minutes de concert, on prendra du plaisir à chanter "Les chevaliers du zodiaque", "Bioman", "Goldorak", "Dragon Ball et Dragon Ball Z", "Olive et Tom", "Denver le dernier dinosaure" (la version de départ n'était-elle pas plus rock ?), "Jeanne et Serge", "Ken le survivant" mais sur disque, ça ne tient vraiment pas la distance.

Oli