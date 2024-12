Nul n'est besoin de présenter Julien Truchan et sa formation. celui qui growle pieds nus faisait partie de la tournée Warm Up au moment où sortait le nouvel album de Benighted.

Deux bonnes raisons d'échanger avec lui...

Benighted est un habitué du Hellfest, mais les dates du Warm Up sont différentes dans leur configuration. Comment avez-vous appréhendé cette tournée ?

Oh oui, nous adorons y jouer, c'est à chaque fois une telle ambiance et des conditions incroyables ! Il en a été de même pour cette tournée, tout était très professionnel. Le Hellfest nous a donné les moyens de faire des shows de super qualité dans des salles monstrueuses, une des dates phares étant ce sold-out à Paris au Philarmonie avec diffusion en direct sur Arte Concert. L'équipe technique a été géniale et nous a mis dans les meilleures conditions pour faire chaque soir un super show ! Nous avions un écran géant derrière et deux sur les côtés qui diffusaient des animations vidéo qu'on avait préparées et qui donnaient à chaque morceau une dimension entre plus malsaine et brutale sur scène !



Pas trop fatigués ?

Ces quinze jours sont passés à une vitesse incroyable et on aurait pu en faire bien plus ! Donc non, nous n'étions pas fatigués du tout.



Difficile de ne pas aborder la tournée warm up avortée pour cause de pandémie, il y a 4 ans, sans parler de votre changement de line-up, ce n'était pas la même tournée, album différent à défendre et line-up différent...

Oh oui, c'était une belle revanche sur la pandémie de pouvoir matérialiser enfin ce Warmup Hellfest avorté quatre années plus tôt ! On attendait tellement ça et on n'a pas été déçus !



Le Benighted 2024 ne ressemble pas au Benighted 2020. Vous n'avez pas cherché un nouveau guitariste ?

Oui Fabien n'est malheureusement plus dans le groupe depuis mais nous continuons à quatre car après 26 ans d'existence, je n'avais vraiment pas envie de recruter encore quelqu'un alors que l'osmose est parfaite à nous quatre. Ceux qui nous ont vus sur scène depuis peuvent en attester.



Les Warm up sont toujours compliquées en termes de cohérence de l'affiche. Ten56, pour les "gens de l'extérieur", sont "Metal" mais vous n'êtes pas de la même "chapelle" pour reprendre la classification faite par Milan Garcin et Corentin Charenton dans leur expo à la Philharmonie. Il en était de même il y a quatre ans avec Shaarghot qui navigue plus dans l'indus...

Partager l'affiche avec Ten56 a été un pur bonheur, d'abord parce que ce sont des mecs géniaux, et en plus leurs shows sont très très intenses ! En fait, chaque soir, les gens avaient deux groupes ayant deux façons différentes de jouer du Metal extrême et se sont retrouvés dans les deux au vu des réactions dans la fosse !



Il me semble que tu as pu visiter l'exposition, qu'en as-tu pensé ?

Oui j'ai pu voir l'expo grâce à mon ami Corentin Charbonnier qui a réalisé un travail incroyable pour cet évènement ! Il y a un tel nombre de pièces de collection rares dans cette expo, je recommande à tout le monde d'aller la visiter ! J'ai aussi eu le plaisir d'y voir un de nos side-drops de l'époque de notre album Necrobreed et aussi ma photo avec un petit texte de présentation.



Je t'avais shooté une photo de la salle Pierre Boulet, c'est finalement dans la salle de la cité de la musique que vous avez joué à la Philharmonie. Cela fait un joli mélange des genres, tu dois ressentir une certaine fierté ? C'est historique que "notre" style de musique passe les portes de la Philharmonie ?

Oh oui, c'est une belle consécration de pouvoir amener une musique reconnue souvent comme bruitiste comme la nôtre dans un endroit aussi culte et pouvoir y donner un des meilleurs shows de la carrière du groupe ! Ca montre aussi, et c'est très positif, que les mentalités évoluent et que le Metal n'est plus un sous-genre marginal et qu'il a fait ses preuves en terme de qualité de création, de jeu technique et de travail d'une show.



Benighted Le timing était parfait, pour vous, pour présenter votre nouvel album Ekbom au public du Hellfest, qui n'est pas forcément "votre public". Ce n'est pas un peu frustrant que certaines personnes viennent pour l'ambiance Hellfest (tatouage, merch, cup collector, air guitar, etc...) plus que pour les groupes en eux-mêmes ?

Pas du tout, au contraire, c'était une belle occasion de nous faire découvrir à des gens curieux de passer une bonne soirée sous le signe du Hellfest et pouvoir gagner de nouveaux fans.



La setlist d'une tournée warm up (si ce n'est le nombre de titres) est-elle abordée différemment que pour une tournée en tête d'affiche sans co headline ?

Non, nous préparons toujours nos setlists en fonction des titres forts qui ressortent durant la promotion d'un album, ceux qu'on aime jouer et bien sûr nos morceaux incontournables plus anciens.



Pour être Batteur de Benighted, faut-il s'appeler Kevin ? Blague mise à part tu as croisé ton ancien batteur (Kevin Foley) sur la date parisienne du warm up il officie désormais dans Rise of the North Star, il n'y a pas eu de bagarre dans les loges avec Kevin Paradis ?

Ah ah ! Kévin Foley est comme mon frère, je suis trop heureux de le voir évoluer dans un groupe du calibre de ROTNS ! Il mérite tellement de réussir ! Et bien sûr, le voir sur les deux dates qu'on a partagées sur la tournée a été un grand bonheur !



Tu as une anecdote particulière sur la tournée ? Racontable bien sûr...

Oh je pense à ce moment où on s'est retrouvés à 6 à faire du sport à l'extérieur de la salle de concert à Montbéliard ! Avec Luka de Ten56, on en a fait quasiment tous les jours dès qu'on avait fini nos balances et ce jour-là, plusieurs autres membres de la tournée se sont joints à nous et on a fait une bonne séance de cross training d'1h20. Le lendemain, tout le monde marchait bizarrement ! (rires)



Pour ce nouvel album, vous êtes retournés aux Kohlekeller Studios en Allemagne chez Kristian Kohlmannslehner. C'est important de se sentir comme à la maison pour enregistrer ?

En fait, il n'y a que Pedro (basse) et moi qui sommes montés enregistrer au Kohlekeller, Kevin et Manu enregistrent chacun dans leur home-studio. Pour moi, c'est toujours un plaisir de rendre visite à Kohle et travailler ensemble à faire sonner chaque album d'une façon un peu unique, avec aussi les idées qu'il peut proposer et les moments inoubliables qu'on passe pendant l'enregistrement et après. Il est toujours très impliqué dans nos productions, on se connait depuis plus de 20 ans et il sait comment faire sonner Benighted de la meilleure façon !



D'ailleurs vous avez certainement dû aborder la composition différemment ce nouveau line-up ? C'est pour cela que vous avez incorporé des samples ?

La composition n'a pas du tout été impactée par le changement de line-up puisque c'est de toute façon Manu qui écrit tout. Le choix de l'intégration des samples dans les morceaux pour renforcer le côté glauque et enrichir leur relief est mon idée à la base, car je suis un très grand fan de films d'horreur ! Manu étant un génie de la composition, il n'a eu aucun mal à composer et incorporer des parties de samples qui donnent une dimension encore plus malsaine et efficace aux morceau d'Ekbom.



Vous avez également réalisé des featurings sur cet album, sur "Nothing left to fear" avec Oliver Rae Aleron d'Archspire ou la collaboration avec Blockheads, sur la neuvième chanson de l'album "Fame of the grotesque". Comment avez-vous conçu ces titres ?

Pour Xavier, "Fame of the grotesque" existait déjà en fait. Quand l'idée est venue d'enfin sceller notre complicité de frères du grindcore depuis tant d'années à fouler les scènes ensemble, ce titre probablement le plus grind et le plus intense de l'album s'est présenté comme une évidence ! J'ai donc travaillé sur une répartition de nos chants et le résultat est d'une violence ! Pour Oli, c'est différent, l'idée est née au cours d'une soirée arrosée dans le tourbus pendant notre tournée avec Archspire en mars de l'année dernière ! J'ai demandé à Oli s'il serait tenté de faire un morceau avec nous et il a tout de suite accepté, sauf qu'on n'avait pas vraiment de morceau qui pouvait coller à ce moment-là ! Manu a donc dit qu'il allait en composer un spécialement pour que ce soit un déluge sonore pour nos deux chants et puisque Archspire jouait des morceaux à 400 bpm, juste pour le fun, il allait en faire un à 402 bpm ! (rires) Et c'et comme ça que "Nothing left to fear" a vu le jour !



Benighted Quel est le thème d'Ekbom. De quoi s'agit-il ? Ton travail semble être une source d'inspiration quasi inépuisable ?

Il s'agit à nouveau d'un concept album qui raconte l'histoire d'une personne atteinte d'une pathologie psychiatrique, ses traumas de l'enfance et l'adolescence et comment elle développe ses symptômes. Cette fois-ci, il s'agit d'une jeune femme qui a accompagné sa mère malade du cancer durant toute son adolescence et qui s'est construite avec la conviction que l'ennemi qui nous tue est à l'intérieur de nous. Lorsqu'elle décompense, elle présente non seulement un tableau clinique qui évoque le syndrome d'Ekbom mais aussi des hallucinations visuelles à propos d'un homme à la présentation mi-démon mi-insecte qui la surveille constamment et sourit lorsqu'elle se découpe la peau pour faire sortir les insectes. Et oui, je ne manquerai jamais d'idées pour des scénarios d'albums bien glauques ! (rires)



Tu partages le même métier qu'Auré d'Akiavel, il me semble, c'est cela qui pousse les gens à faire du Growl ? Plus sérieusement nous avions eu le droit à deux duos (toujours au Furios Fest, la bise au copain Christophe Bourry), Auré avec vous et toi sur Akiavel, vous n'auriez pas envie de faire un split EP avec des covers de chaque groupe par l'autre pourrait être sympa non ?

Ce serait une très bonne idée effectivement ! Akiavel est vraiment un groupe de cœur pour moi, je les adore et c'est toujours un pur plaisir de partager l'affiche avec eux ! Je suis convaincu qu'ils vont devenir énormes sur un plan international très vite !



Tu as posté une story sur Insta avec "I saw a car" d'Anneke, tu es toujours aussi fan de cette artiste ? Nous abordions la question des duos, tu te vois un jour en faire un avec elle ?

Je suis et resterai un fan ultime de cette artiste ! J'aime trop sa voix et c'est une personne rayonnante et tellement généreuse ! Malheureusement, je pense qu'un duo ne rendrait rien vus nos registres vocaux, on a déjà bien assez bouffé de groupes qui mélangent "La Belle et la Bête" ! (rires)



Le Hellfest, ça représente quoi pour toi ?

Je ne pourraiis pas m'y rendre cette année mais au-delà du show, c'est toujours l'occasion pour moi de voir des gens que j'adore et que je ne vois que trop peu à mon goût !



Je te laisse le mot de la fin.

Merci beaucoup à toi pour cette interview et bien sûr à tous ceux qui nous soutiennent ! Nous allons continuer la promotion de notre nouveau bébé Ekbom et partager des moments d'exception avec des fosses en feu grâce à vous tous ! A très bientôt sur scène !

Merci à Julien pour sa disponibilité !

Photos : Nolive