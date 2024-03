Alors que le rendez-vous avec Empire State Bastard était calé à 16H30, soit trois heures avant l'ouverture des portes pour le concert, nous avons provoqué le destin pour rester au chaud mais surtout échanger avec Benefits qui avaient été choisi pour ouvrir pour le groupe de Neil Simon et Mike Vennart sur l'ensemble de la tournée européenne. Rajoutez à cela, le bandeau sur le site du groupe "We are Benefits | we are a band | we shout", il n'en fallait pas plus pour attiser notre curiosité pour ce groupe qui fait tout par lui-même, sans attaché de presse et sans manager. Quelques écoutes le matin même de l'album électro punk avec un phrasé british sans concession, la lecture de la bio, et nous sommes partis pour une interview avec le chanteur, Kingsley Hall, qui s'est avérée très fructueuse.

Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.

Merci de l'avoir organisée au pied levé. (NDLR : Tout est DIY ! )



Nous avons lu dans votre bio que vous aviez quatre ans d'existence et que le groupe était vraiment axé sur le punk. Et quand on écoute l'album, on voit plutôt de l'électro, de l'électro punk ou du spoken word. Comment en êtes-vous passé du punk à guitare à de l'électro ?

Tout d'abord, cela dépend de ce que vous considérez comme du punk. Est-ce que le punk, ce sont quatre hommes blancs de Londres aux cheveux hérissés qui crient à quel point ils détestent la Reine ? Ou est-ce un style de musique ? Est-ce construit autour de guitares ? Ou est-ce que le punk est quelque chose qui est plus profond ? Est-ce que The Prodigy est punk ? Les Sleaford Mods sont-ils punks ? Le punk est-il un état d'esprit ? Est-ce que le punk est une idéologie plutôt qu'un style musical ? Pour moi, c'est un état d'esprit et c'est ainsi que nous avons commencé le groupe avec des guitares. C'était avant le COVID, avant la pandémie. Nous avions des guitares et nous nous réunissions tous les jeudis dans une salle de répétition juste pour faire du bruit. C'est tout. Nous étions juste quatre amis qui font du bruit et c'est une sorte de thérapie pour se débarrasser de nos angoisses de la semaine, de nos guerres intérieures et de nos soucis familiaux.



C'est aussi pour ça qu'on est là à faire des interviews et des live reports, pour oublier toutes les conneries de la semaine...

Ce groupe n'était pas destiné à devenir celui qu'il est actuellement. Il n'était pas destiné à faire autre chose que du bruit dans une salle de répèt. Et c'était très bien ainsi. La pandémie arrive, le COVID arrive, on ne peut plus se voir. Confinement. Alors on a commencé à s'envoyer des morceaux de chanson à distance. Et évidemment, la seule façon de le faire, c'était de la musique électronique plutôt qu'avec une batterie ou des guitares. Je pense que Robbie, le gars qui joue du synthétiseur, et moi avons trouvé la façon de nous exprimer. J'écrivais tout ce que je voulais, tout ce qui m'énervait, tout ce qui me mettait sur les nerfs, tout ce qui concernait le gouvernement, la pandémie, l'état du monde, l'état de la Grande-Bretagne, l'état de l'Europe... Le Brexit, la monarchie, l'empire, le colonialisme, l'histoire. Alors j'ai écrit sur toutes ces choses, je les ai jetées et j'ai fait une sorte de long discours sur la musique qui m'était envoyée, j'ai découpé tout ça, je l'ai rassemblé, je l'ai mélangé, j'ai ajouté des rythmes, j'ai pris des rythmes de batteries de vieilles chansons et je les ai mélangés à ça... C'est comme ça que ça marche. Et comme je l'ai dit, c'est une façon de travailler assez punk. Pour moi, c'est plus punk rock que de simplement mettre une guitare à fond. C'est non conventionnel. Cela va à l'encontre de ma zone de confort. Cela fait donc 15 ans que je joue dans des groupes. Ils n'ont pas tous très bien marché. Peu importe, ce n'est pas grave. J'aime jouer de la guitare et j'aime avoir un batteur et faire tout ce que j'aime. J'aime avoir ce groupe. Alors faire les choses électroniquement et les assembler de cette manière allait à l'encontre de tout ce que je pouvais faire. J'ai donc trouvé cela fascinant. C'était passionnant parce que cela allait à l'encontre de ma façon habituelle de travailler, même si je perdais le contrôle. Et pour parachever le tout, nous avons eu sept batteurs au cours des 18 derniers mois.



Vous les avez épuisés ?

Ils vont et viennent. La situation est compliquée mais les raisons des départs sont différentes. Notre premier batteur a décroché un travail, a dû s'occuper de sa famille, etc, donc cela a pris le dessus sur le groupe. Nous avons ensuite engagé un autre gars en tant que batteur qui a fait une grande partie du travail sur l'album et quand le LP est parti au pressage, et il a décidé qu'il ne voulait plus faire partie du groupe et tourner. Nous vivions assez loin, alors nous avons trouvé Cat Myers, qui avait joué pour Mogwai et Texas. Elle vivait à Glasgow, et nous l'avons fait venir parce qu'elle aimait notre style. Elle a joué avec nous pendant un an et quand elle était occupée avec d'autres groupes, Rick de Ash a joué avec nous. C'est un gars vraiment sympa.



Ash joue bientôt à Paris.

Oui, ils sortent un nouvel album qui est très bon...



J'ai vu que le batteur de Therapy? était passé dans vos rangs....

Ouais, nous avons ensuite eu Neil de Therapy? comme batteur. Il nous aimait bien, venait d'abord aux concerts en tant que spectateur. Et donc c'était facile quand je savais qu'on n'avait pas de batteur ou qu'on avait un problème de batteur, je demandais simplement à Neil et il était partant. C'est un honneur d'avoir quelqu'un comme ça qui joue avec nous.

(Empire State Bastard commence sa balance) Quand tu sais que je peux entendre ce putain de Dave Lombardo tous les soirs de la tournée... C'est fou.



Ce n'est que le début. C'est le premier concert de la tournée. Il faut donc s'y habituer pour les deux semaines à venir !

Je sais, oui. Pour revenir à nos batteurs, il est évident que Neil est à temps plein dans Therapy? donc il ne peut pas intégrer Benefits comme un membre à part entière. Rick est évidemment dans Ash, quand à Cat, elle a beaucoup de travail et ne peut plus passer du temps avec nous. Donc Michael nous a rejoint en tant que batteur, il est génial et il habite dans le même coin que nous. Ça nous aide parce que nous devons commencer à écrire le second disque.



Déjà ? Le premier n'est sorti qu'en avril !

Oui. Nous devons déjà commencer le prochain album. Le premier est composé de chansons déjà anciennes... Donc nous avons besoin d'aller vite pour garder l'élan. Et le but du groupe était initialement de réagir aux problèmes actuels, aux problèmes politiques actuels, aux problèmes sociaux, aux problèmes sociétaux. Pour ce faire, nous devons écrire rapidement. Parmi les chansons de l'album, il y en a une qui s'appelle "Traitors", qui est en quelque sorte le modèle de beaucoup de chansons qui ont suivi. C'est la première que j'ai vraiment trouvée efficace. Elle a été écrite très rapidement, littéralement en quelques jours, puis mise en ligne sur Internet le lendemain. Il n'y a pas de raison d'attendre.



Pour toi, c'est une urgence de sortir les titres rapidement ?

Oui, absolument. Si vous avez quelque chose à dire, je ne vois pas l'intérêt d'attendre un communiqué de presse ou une vidéo. Il suffit de s'y mettre. Je suis papa d'une petite fille et j'ai pris conscience du fait que le temps passait vite et qu'il ne fallait pas attendre.



Benefits J'ai lu cela dans une de tes interviews. Notamment dans celle qui aborde le rider de tournée, où tu préfères ne pas avoir d'alcool dans les loges des salles qui t'accueillent mais un cadeau pour ta fille, c'est bien cela ?

Oui, tout à fait. Cela a du sens et c'est punk. J'ai une petite fille de quatre ans qui a eu son premier anniversaire pendant le confinement, la plus grande partie de la première année de sa vie a été passée dans l'isolement.



Entre quatre murs...

Dans une bulle. Oui, c'est vrai. C'était à la fois bizarre et génial. J'ai passé de bons moments parce que je l'emmenais tous les matins dans un porte-bébé, et nous marchions jusqu'à la plage, nous nous promenions simplement pendant des heures. C'était notre rythme, nous avions une prise sur le temps. Nous n'y serions pas allés s'il n'y avait pas eu de pandémie, bien sûr. De plus, mon père est mort de façon brutale et inattendue l'année dernière. Ce sont des choses qui arrivent. Ces deux évenements m'ont donné une nouvelle perspective sur le temps que je n'avais pas auparavant, j'ai maintenant le sentiment que si j'ai une idée, je dois rapidement la mettre en œuvre. Je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps. J'ai passé des décennies assis à ne rien faire. J'ai travaillé dans des centres d'appels téléphoniques, des usines qui fabriquent des choses inutiles comme des souvenirs touristiques. Et j'ai travaillé comme éboueur pendant les périodes de confinement. Avec tous ces jobs inutiles, je ne vois donc plus aucune raison d'attendre et je dois faire des choses qui ont un sens pour moi, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer au coin de la rue. Il y a une seconde dans mon esprit, ma fille était grande comme ça (il nous montre la taille d'un bébé de 40 cm) et maintenant elle fait presque un mètre. Comment c'est arrivé ? Je ne sais pas, c'est incroyable. Le temps passe si vite. Et grâce à la technologie, je peux avoir des photos de mon père en 3 scrolls, comme s'il était encore en vie.



La gestion du temps est donc une partie du processus de création de Benefits ?

C'est une question d'immédiateté et d'urgence. L'urgence est le mot clé.



Une autre question concerne ta rencontre avec Geoff Barrow de Portishead. Comment toi, c'est un lad du nord de l'Angleterre, tu viens de Red Wall, comment on en vient à rencontrer un gars de Portishead qui est basé au Sud-Ouest du pays pour être signé sur son label ?

Geoff ? C'était étrange. Tout cela s'est déroulé sur Twitter, avant qu'il ne soit la merde qu'il est devenu, avant que ça ne tourne mal et que cela ne devienne bizarre. C'est une plateforme étrange désormais. Et je pense que c'est ce que veut Elon Musk. Mais j'aimais bien ce réseau quand ce n'était pas nécessairement une plateforme de discussion. C'était une sorte de "Je pense que nous sommes créatifs". Les gens échangeaient des idées, s'envoyaient de la musique et vous pouviez présenter votre art, votre musique, etc. Et ça m'a vraiment plu. Alors oui, j'ai mis quelques chansons en ligne sur Twitter. Sleaford Mods en a retweeté quelques-unes... Black Francis en a aimé quelques unes.



Des Pixies ?

Oui, des Pixies, parce que son associée aime beaucoup Sleaford Mods. Elle lui a recommandé notre son, donc il l'a aimé. Et puis, il y a eu quelqu'un comme Elijah Wood, Frodon du "Seigneur des Anneaux", qui a commencé à aimer certains de nos titres, ce qui est incroyable.



S'agissait-il de chansons seules ou il y avait également des clips ?

Je crois que c'était aussi une vidéo. C'était intéressant parce que Geoff aime cette musique, et c'est un musicien qui a un label, cela change les choses. Les réseaux ont joué leur rôle avec des mises en connexions successives. Geoff suit Steve avec les Mods, il suit Black Francis. Et puis, j'ai remarqué qu'il nous suivait et il a commencé à retweeter quelques chansons. Et c'est incroyable. Comme je l'ai dit, Portishead est un putain de groupe génial. J'ai donc pris contact avec eux et je leur demandé ce qu'il voulait faire avec nous. Nous étions à la fin d'une tournée, un dimanche soir, et la tournée était déjà terminée, mais j'ai ajouté une date supplémentaire, donc nous avons dû faire six heures de route pour aller à Bristol, puis six heures pour revenir, et ensuite travailler le lundi matin. Tout cela pour que Geoff vienne nous voir parce que le live fait partie intégrante de notre projet.



Une fois de plus, tout s'est géré en DIY....

Nous ne fonctionnons que comme cela. Et il en est de même pour le label. Ce n'est pas comme si c'était EMI ou un énorme label comme Sony, il s'agit de gens qui aiment la musique, qui aiment les disques et qui aiment le processus de production. Et nous les avons impliqués dans ce processus. Il est vrai que j'avais certaines compétences, mais je ne les maitrise pas toutes. Je sais faire des chansons, mais je ne sais pas comment faire pour qu'un disque arrive chez les disquaires, alors qu'eux le savent. Impliquer Geoff dans le process, c'est génial. C'est un gars très gentil. Le live est une part importante et comme vous êtes là ce soir, il y aura certainement une différence entre notre performance et ce que vous imaginez. Bien que nous soyons à l'affiche avec Empire State Bastards, nous sommes dans un univers différent et cela peut sembler un peu étrange parce qu'il y a beaucoup électro. Nous ne jouons que 30 minutes ce soir et c'est difficile d'emmener le public dans notre univers en si peu de temps.



Quand on écoute l'album, nous sommes comme happés, pris au piège par ta musique, comme si nous étions pris dans des rouleaux sans que cela ne s'arrête.

Nous verrons comment cela se passe quand nous serons sur scène ce soir, si nous arrivons à emporter les gens. Et nous savons que ce soir nous ne sommes pas la tête d'affiche, nous ne sommes que la première partie. Nous savons pourquoi nous sommes là : pour chauffer la salle. Cela ne nous pose pas de problème. Et c'est un honneur incroyable de jouer avec des gens qui sont ou ont été dans Slayer, Fantomas, "fucking Biffy Clyro" ou Oceansize. Ce sont tous des groupes énormes pour moi. Un titre comme "Raining blood"... Putain ! C'est juste incroyable !



Tu cites beaucoup Slayer et Lombardo mais vous n'avez pas à rougir avec vos batteurs.

Il semble que nous soyons entourés de batteurs extraordinaires. Mais ce sera intéressant ce soir, j'espère que le public aimera notre énergie.



Benefits Tu crains que le public ne réponde pas présent ?

Je ne sais pas si les gens comprendront notre concept... J'ai parlé au manager d'Empire State Bastard et je sais que l'un de leurs trucs, c'est le live conflictuel. C'est un peu l'anti Biffy Clyro. ESB live, c'est un peu comme un coup de poing frénétique dans la figure. Et nous sommes un peu comme ça. Nous avons aussi, de prime abord, un coté conflictuel mais le but réel de ce que nous faisons, c'est l'unité. Notre but, c'est le collectif. Nous ne sommes pas là pour être des putains de grandes stars du rock. C'est des conneries. Ce qui compte pour nous, c'est le collectif.



Il y a quelque chose d'amusant parce que lorsque nous avons fait l'interview avec eux, ils ont utilisé également le mot "vulnérable". Et toi, dans une interview, tu dis "je ne suis pas en colère, je suis vulnérable". C'est peut-être ça le lien entre vos deux groupes, être vulnérable et essayer d'exprimer sa colère, mais en essayant de la rendre collectif.

Je pense que c'est peut-être plus facile parce qu'on vient d'arriver en France, et parce que j'ai conduit pendant 15 heures hier et cinq heures aujourd'hui... Je suis fatigué et la fatigue va aider à ne pas avoir de filtre quand je monterai sur scène.



C'est toi qui conduit, vous n'avez pas de chauffeur ?

Sur la tournée, il n'y a que les musiciens dans le van, pas de chauffeur, pas d'ingé son, pas de lighteux. C'est une longue route depuis le Nord de l'Angleterre entrainant beaucoup de fatigue. Je suis peut-être un peu en train de délirer avec la fatigue, mais je souffre beaucoup d'anxiété, de stress et de nervosité. Avant de faire des interviews, j'ai l'habitude de l'indiquer aux journalistes pour que vous ne pensiez pas que je sois bizarre. Je suis très bavard et parfois je fais de longues digressions, si c'est le cas vous savez d'où cela vient. Donc quand nous avons commencé à faire des lives il y a un an ou deux, il n'y avait pas du tout de connexion entre moi et le public. Nous sommes insulaires mais le but de notre musique est d'essayer de rassembler les gens et de leur donner du pouvoir d'une certaine manière. Il s'agit d'autonomisation, du pouvoir que l'on détient. Il ne s'agit pas seulement d'être en colère et de crier sur les politiciens. Mais il s'agit d'une sorte de libération. Si nous jouons pour notre propre public, c'est facile parce que tout de suite il adhère, il est là pour nous. Ce sera intéressant ce soir de jouer pour le public d' ESB car nous n'avons fait que quelques concerts en tant que première partie.



Et ce soir vous aurez la barrière de la langue, les textes et la rage de vos chansons sont profondément enracinés dans le territoire de Grande-Bretagne. Peut-être que nous, Français, sommes un peu éloignés de cela, même si nous partageons certains problèmes sociétaux. Car certains textes ne nous paraissent pas familiers quand tu pointes du doigt par exemple certains politiciens, mais également quand tu dénonces la monarchie.

Vous avez bien fait en France d'en finir avec cela ! (NDLR : Il mime une guillotine) C'est ce qu'on appelle le langage familier, notre argot "slang". Beaucoup de choses sur lesquelles j'écris sont très spécifiques à la Grande-Bretagne. Mais certaines sont aussi très spécifiques à l'Angleterre. Certaines sont très spécifiques au Nord de l'Angleterre. Certaines sont hyper spécifiques à la ville où je vis. Donc, certaines paroles ne peuvent être totalement comprises en dehors de cette petite communauté. C'est comme si ma colère contre cette petite partie du monde qui est la mienne était probablement la même que celle de quelqu'un d'autre envers sa petite partie du monde qui est la sienne. C'est juste que les mots sont légèrement différents. Il se peut qu'on nous jette des choses à la figure ce soir, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai fait beaucoup de route pour avoir l'opportunité de jouer avec ESB , alors j'espère que ce sera agréable. Mais j'ai dit qu'il était difficile de faire tenir tout cela en 30 minutes. Il n'y aura pas de subtilité.



Il faudra aller droit au but. Pouvons nous parler de la pochette de l'album Nails, noir sur noir ? Elle accompagne les paroles et l'ambiance.

J'aime le design et j'aime ce à quoi les choses doivent ressembler, et quand elles ont un sens ou un but. L'austérité était donc importante. C'était censé être du noir sur noir. Mais il y a aussi le côté amusant que nous avons de perdre sans cesse des batteurs. Il y a aussi un lien avec "Spinal tap". Dans le film "Spinal tap", il y a une pochette noire pour leur album. Il y a donc un lien avec ce film.



Vous avez fait cela exprès ?

Oui, c'est vraiment fait exprès car j'adore ce film et c'est le point de départ du film, l'austérité, la noirceur. Et le pire aurait été d'avoir une photo de nos visages sur la pochette. Pas seulement parce que nous sommes moches, c'est juste que l'un des buts du groupe est de se débarrasser de l'égoïsme de la rock star, de se débarrasser de toutes les conneries de rock stars.



C'est marrant que tu cites le mot "rock star" parce que tu as dit que tu voulais participer à de grands festivals, mais pas en tant que rock star, pour partager ta musique.

Nous avons joué à Glastonbury et nous avons fait une petite scène. Et nous avons également joué au Pointu Festival. C'était vraiment sympa. Et au Cabaret Vert , c'était cool, bien qu'étrange. Le festival était incroyable, néanmoins je pense que nous devrions être un peu plus connus en France avant de pouvoir rejouer dans ce festival. Tout s'est bien passé. Nous avons fait participer les gens et les gens se sont impliqués, mais ça aurait été bien d'avoir plus de monde dans le public. C'était un festival vraiment sympa. Et nous avons pu regarder le show des Black Eyed Peas. J'ai passé un très bon moment. Et il faisait si chaud, tellement chaud. Nous ne sommes pas habitués à la chaleur, nous n'avons pas de soleil au Royaume-Uni.



Il est temps pour nous de passer au mot de la fin ou alors que tu répondes à cette question : quelle est la question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais souhaité répondre. Et quelle est la réponse ?

Vous ne m'avez pas demandé si j'étais heureux d'être en France...



Exact, mais pour que tu ne sois pas dépaysé, nous avons fait correspondre la météo parisienne à la météo anglaise. (pluie toute la journée)

Il faut comprendre que c'est très important ce type de tournée. Comme je l'ai dit, nous avons fait ces lives au Pointu Festival, au Cabaret Vert et à Paris plus tôt cette année au Supersonic' Block Party... Un peu plus indie. C'était intéressant, nous avions une salle pleine au début parce que les gens pensais que nous sonnions comme Sleaford Mods ou Portishead. Et ensuite, la salle s'est progressivement vidée vers la troisième chanson, parce que notre musique était trop électro à base de blast beats. Mais on s'est bien amusé. C'est la troisième ou quatrième fois que nous venons en France, et je n'ai toujours rien visité.



Oui, parce que vous n'avez pas de jour de repos entre deux concerts.

J'ai beaucoup conduit hier et aujourd'hui. Et j'ai tourné en rond à Paris pendant environ une heure pour trouver la salle et me garer. Je n'ai rien vu et j'aimerais en voir plus. Mais nous ne nous attendions pas à faire ce type de tournée lorsque nous avons commencé le groupe. Nous étions simplement dans notre chambre à enregistrer du bruit, nous ne nous attendions pas à venir dans une salle comme celle-ci et à être sur la même scène que ces putains de Lombardo, Simon Neil et Mike Vennart. C'est incroyable. Nous sommes très DIY, nous faisons tout sans l'aide de personne. À part le label qui envoie nos disques dans les magasins, c'est tout. Mais nous ne nous attendions pas à faire des concerts en dehors de notre région. Nous avons réussi à jouer à Londres, en Écosse et au Pays de Galles, et on a réussi à faire passer notre musique en France. Et nous avons un concert en Allemagne la semaine prochaine. C'est tout simplement incroyable et ce qui compte, c'est que nous apprécions le fait que nous ne nous attendions pas à ce que ces choses arrivent. Il se peut que nous ne revenions jamais à Paris. Et ce serait dommage, parce que nous aimons cette ville. Le temps passe très rapidement donc assurez-vous d'apprécier chaque petite chose qui vous arrive.

L'autre question que tu aurais pu me poser c'est "Vais-je aimer le show de ce soir ?" et la réponse est "J'espère que tu seras en mesure de l'aimer". C'était un haussement d'épaules gaulois pour accompagner la réponse (il a joint le geste à la parole en mode Khaby Lame)... J'espère que vous allez vraiment aimer et surtout j'espère qu'on arrivera à sonner aussi bien qu' ESB , mais je ne sais pas... Merci vraiment d'avoir provoqué cette interview même sans connaitre le groupe dans ses moindres détails.

Merci à toi d'avoir accepté !

Photos : JC Forestier