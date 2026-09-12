Belle Époque est un groupe de post-hardcore nantais qui nous propose un voyage torturé dans la Première Guerre mondiale, avec une forte influence hardcore à la Knocked Loose. Cependant, les influences ne s'arrêtent pas là : on retrouve aussi des notes de Loathe et de Cult of Luna.



Le chant, semblable à un cri de douleur, s'accorde parfaitement avec le sujet de cet EP. La basse y est très mise en avant, et en live, leur performance est remarquable, même si l'on sent que la technique vocale est extrêmement exigeante et peut parfois poser quelques difficultés. On ressent une énergie incroyable qui émane de ce groupe, qui nous offre, avec ce premier EP, de belles promesses pour l'avenir. On est pleinement immergé dans de nouveaux sons, une nouvelle construction qui fait honneur à la jeunesse de la scène hardcore... et on en redemande ! Le projet s'articule autour d'un récit conceptuel situé en France durant la Première Guerre mondiale. Dans la peau d'un soldat perdu dans un conflit qui le dépasse, les titres de Belle Époque évoquent des fragments de vie - avant, pendant et après la guerre - et abordent la déshumanisation, la folie, l'absurdité de la guerre et l'impuissance des soldats face aux événements qu'ils subissent. Charly, au chant, est habité par son personnage. On ressent la déshumanisation et la folie que le groupe veut nous transmettre, afin d'accentuer l'absurdité de la guerre et l'impuissance des soldats face aux événements. Un groupe en devenir à suivre avec attention !

Nolive85

Publié dans le Mag #71