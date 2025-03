Beaten To Death a sorti son sixième album, Sunrise over rigor mortis (levé de soleil au-dessus de la rigidité cadavérique), il y a quelques mois. Avec Carousel feeling, nous avons attendu que le soleil estival prenne congé pour savoir si ce cadavre s'était assoupli avec le changement de saison. Nous avons envoyé nos questions à Martin (alias Tinnitus) leur guitariste, qui au passage vous prescrira ses bons conseils de groupes à écouter.

Bonjour Beaten To Death, votre page Bandcamp est sans équivoque, pas de blabla et pas de place pour votre bio, seule la musique compte, pourtant dans cette rubrique Carousel feeling nous aimerions savoir comment tout a commencé ?

Beaten To Death a commencé comme un side-project en 2006. Après avoir écrit quelques chansons et enregistré une démo cette année-là, il ne s'est passé rien de plus. En 2010, nous avons écrit d'autres chansons puis nous avons fait venir Anders au chant. Donc, depuis les premières parties de guitares enregistrées par le groupe, ça a pris un bon moment, mais dès que nous avons commencé à nous concentrer à nouveau sur Beaten To Death et à fixer le line-up, les choses ont évolué à un rythme régulier. Depuis, nous sommes les mêmes membres : Christian à la batterie, Mika à la basse et Tommy et moi aux guitares aux côtés d'Anders au chant.



Comment êtes-vous arrivés dans le grindcore ?

Je ne parlerai qu'en mon nom, j'ai été nourri avec un régime quotidien à base de Napalm Death depuis mon adolescence. Bien que je joue de la musique assez extrême depuis des lustres, je n'ai jamais eu la chance de jouer dans un vrai groupe de grind avant Beaten To Death, avec ce seul focus sur des chansons rapides et implacables.



Knoll, Brat, Wormrot ont tous une identité propre et un univers particulier. Vous faites partie de ce patchwork grindcore, comment décririez-vous votre univers et quelles sont vos inspirations ?

Nous aimons les mélodies. Nous avons besoin d'un peu de douceur dans notre grind afin de résister aux blastbeats et aux cris sans fin. Nous l'avons donc étiqueté grindcore melodic, mais grindcore d'avant-garde serait plus approprié... en fait, je ne sais pas. Quand nous avons commencé le groupe, nous avons essayé d'être un groupe de grind dans le style de Napalm Death, mais nous avons échoué lamentablement. Nous sommes tous des fous de mélodies et dès que l'opportunité se présente, on en incorpore dans nos refrains les plus mielleux.



Qui a fait la pochette de votre album ? Pourriez-vous nous présenter cet artiste ?

William Hay est notre principal concepteur quand il s'agit d'œuvres d'art aujourd'hui. C'est un peintre et artiste basé à Oslo, il a réalisé nos trois dernières pochettes d'albums. C'est un gars génial et super talentueux. Vous pouvez consulter ses œuvres sur williamhay.no, ça vaut le coup d'œil. Comme précédemment, on lui a envoyé le titre de l'album, les titres des chansons et les paroles et on lui a dit de faire ce qu'il voulait. Et là, il a vraiment dépassé nos attentes, nous lui en sommes éternellement reconnaissants.



Peux-tu nous parler du label Mas-Kina ?

Mas-Kina Recordings est mon label. J'ai commencé il y a 20 ans. Évidement, c'est un business difficile, parfois il faut lutter contre les problèmes financiers et d'autres trucs du même genre. Actuellement, le label n'est pas trop actif. C'est une safe place et une maison mère pour mes autres groupes et les groupes de mes amis quand ils n'ont pas trouvé de deals avantageux ailleurs. Si quelqu'un veut sortir un album, ma configuration est plutôt bonne. J'ai été sur d'autres labels avec d'autres groupes et je pense que le DIY est mieux à long terme.



Qui a enregistré votre album ?

Tommy (guitare) a fait tout l'enregistrement et le mixage, et c'est aussi le membre du groupe qui a la meilleure idée de la façon dont la musique doit sonner.



Comment s'est passé cet enregistrement ?

Cette fois, nous avons enregistré au Parkteateret à Oslo. C'est une scène de salle de concert et pas un studio, mais ils sont super cools et nous ont laissé utiliser cette espace durant quelques jours. On a tout enregistré live, sauf le chant. On a mis en place les micros le premier jour et enregistré les trois jours suivants si je me souviens bien. Tous nos albums sont enregistrés en direct, que ce soit dans notre salle de répétition ou dans une autre salle qu'ils nous arrivent de vouloir essayer. Le processus d'enregistrement n'a pas vraiment beaucoup changé d'album en album.



Cinq chansons sur neuf sur votre dernier album sont chantées en norvégien, vous trouvez important de chanter dans votre langue ?

Ça n'a pas de réelle importance, mais j'aime vraiment quand d'autres groupes chantent dans leur langue maternelle. Ça fait plus cool et plus exotique.



Est-ce que votre titre "Life... How to leave it?" a un lien avec le groupe norvégien Life... But how to live it? ? Dans cette chanson, vous citez Jean-Baptiste Lully, Molière et Rambo, pourriez-vous nous expliquer ?

Oui, c'est ça ! C'est un jeu de mots avec le nom de ce groupe. Les paroles de cette chanson un peu particulière ont été écrites par Mika. Elle parle de différentes façons de mourir et si je me souviens bien, Jean Baptiste Lully s'est blessé accidentellement à l'orteil et est mort d'une infection. Personne ne devrait prendre nos paroles au sérieux. Certaines chansons abordent des sujets sérieux, mais la plupart ne le sont pas. Nous ne sommes pas un groupe qui a vu le jour dans le but de faire passer un message à travers nos paroles.



Sur la pochette intérieure de votre album, Tommy (votre guitariste) dédie le solo du titre "Dalbane" à Trey Azagthoth (le guitariste de Morbid Angel). On peut savoir pourquoi ?

Je pense que c'est un hommage à certains des albums de death metal des années 90 où les musiciens faisaient ce genre de dédicace dans leur album. Tommy a voulu faire ça comme une blague ou un clin d'œil. Il a aussi essayé de mal jouer le solo du titre et ça n'a aucun sens. Il sait jouer, mais il n'aime pas les solos ou quelque chose comme ça. En fait, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour répondre à cette question. Si ça peut vous rassurer, nous sommes tous fans de Morbid Angel et de la scène death metal des années 90. Sauf peut-être Mika, mais c'est difficile de savoir ce qu'il aime ou pas.



Votre album a eu de très nombreuses chroniques dans des webzines du monde entier (France, Espagne, États-Unis...), comment expliquez-vous ce chaleureux accueil tout autour du monde ?

C'est vraiment cool et gratifiant pour nous. Nous n'attendons rien quand nous sortons nos albums donc quand nous obtenons toutes ces chroniques, c'est vraiment génial. Après, je n'ai pas vraiment d'explication, mais pourvu que ça dure. Un énorme merci à tous les acteurs de la scène qui la font vivre avec des interviews, des critiques et des concerts.



Globalement, quelle est votre opinion de la scène norvégienne ? Dans cette scène, quels sont vos groupes préférés ?

Nous avons beaucoup de concerts ici et une scène metal assez saine. Mis à part les autres groupes dans lesquels nous jouons tous : Grant The Sun, She Said Destroy, Insense, Dødsvanger, je vous recommande El Caco, Siibir, Uncanny, Black Debbath, Wolves Like Us, Kambodsja, Attan, The Nika Riots et Arv.



Quel groupe de grindcore vous nous recommanderiez ?

Avgrundsljud, c'est un autre groupe basé à Oslo.



Henrik Christiansen (le nageur olympique norvégien) est devenu addict aux muffins au chocolat du village olympique. Et vous, quel est votre dessert ou gâteau préféré ?

Tout ce qui est avec du chocolat. J'apprécie plus particulièrement les brownies actuellement. Je peux tout à fait m'identifier à Henrik Christiansen.



Vous avez récemment fait une tournée au Japon, racontez-nous un peu ?

Nous avons un public au Japon, mais il n'est pas grand. Toute cette expérience d'aller au Japon a été parfaite. Les concerts se sont bien passés et les groupes qu'on a rencontrés étaient géniaux et on s'est fait beaucoup de nouveaux amis. Nous avons un ami qui dirige un label appelé Esagoya à Tokyo, il a aussi sorti nos albums là-bas. C'est lui qui a planifié et booké l'intégralité de cette tournée. Yosuke, tu déchires ! J'ai eu la sensation d'un univers musical très familier et familial au Japon, et nous espérons tous pouvoir y retourner un jour.



Vous allez tourner prochainement en novembre et en décembre, vous êtes impatients ?

Oui, nous avons vraiment hâte de refaire quelques concerts. Cela fait quelques mois que nous n'avons pas joué. Nous jouons avec Black Deabbath, Kambodsja et Damokles sur cette tournée.



Avez-vous un dernier message pour nos lecteurs ?

S'il vous plaît, écoutez notre musique ! Merci de m'avoir lu. Nous voulons vraiment venir en France, alors envoyez-nous un message si vous connaissez des endroits où nous pourrions jouer. La scène metal en France a l'air super.

Merci à Martin et Beaten To Death !

Photo : Rune Lam.