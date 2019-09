Greatness or death Disease Fire You never know Bad listener Afterall Manipulation Enemy Believe Infection Used and abused Clever

Troisième album, et encore un simple mot pour présenter ce nouvel LP de Beartooth. Après Disgusting et Aggressive, voici Disease. Troisième coup de dent pour un groupe surtout construit autour de Caleb Shomo, chanteur et déjà unique rescapé du line-up originel. Et Caleb et ses acolytes proposent un metalcore majoritairement très mordant. On se fait bien secouer la couenne sur des titres comme "Bad listener" ou "Enemy", qui transpirent le heavy ou le hardcore. Il y a toutefois des calinous mélodiques comme "Believe" ou "Disease", de la chansonnette sirupeuse qui aurait pu rester dans le rayon pop. Mais l'ours est un prédateur sauvage, et il excelle plus quand il distribue des coups de griffes à tour de bras. Avec 12 titres offerts, on est quand même dans un très bon album metalcore. Et Beartooth, contrairement à des collègues comme Bullet For My Valentine, n'a pas limé ses incisives pour pouvoir mieux mâchouiller du chamallow. Beartooth a cette même niaque que l'on retrouve chez Of Mice & Men, et c'est dans ce registre-là que ce groupe de l'Ohio excelle.

Eric