Les cathédrales semblent être une source d'inspiration pour les groupes de black metal français grandissant dans leur ombre. Comme les Chartrains de Pénitence Onirique, les Orléanais de Les Bâtards du Roi sont pleinement influencés par le passé historique de leur ville. Ils nous proposent un BM médiéval du plus belle effet. Les chemins de l'exil est leur deuxième LP. Toujours avec des textes en français du plus bel effet. On est loin d'"Yvain ou le chevalier au lion" dans l'imaginaire du médiéval avec des titres évocateurs comme "L'âme sans repos" ou encore "La chevauchée cadavérique". On a des guitares qui saturent l'espace sonore avec des riffs hypnotiques, une basse martiale, et une batterie qui lie les deux en donnant du corps à l'ensemble. La touche médiévale est bien présente, mais sans tomber dans l'excès. Cela donne un black metal équilibré, entre violence noire et mélodie mélancolique. On retrouve du chant crié, comme une complainte rappelant la douleurs des émotions qui peuvent broyer les hommes, mais aussi des passages en chant clair et même conté qui donne cette subtilité ouatée faisant de l'album une superbe expérience.

Nolive85

Publié dans le Mag #67