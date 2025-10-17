Autant ils sont bons pour trouver des plans, des enchaînements et des lignes mélodico-core, autant ils ne se foulent pas pour trouver des titres à leurs morceaux... Après trois "Opposite" numérotés en chiffres romains sur leur EP inaugural, Båkü nous offre cinq "Opposite" numérotés en chiffres arabes de 1 à 5 (et dans l'ordre). Au moins leur set list n'est pas compliquée à élaborer, tu peux être sûr qu'ils vont jouer "Opposite"... À noter un petit effort (tout de même) à souligner car l'album s'appelle Soma et non pas... Opposite.



La première partie commence en douceur, des sons de vent et des petits bruits installent le décor, l'ambiance est plutôt à l'inquiétude, des cordes d'une guitare claire et scintillante sont pincées, le couple rythmique se met lentement en route, l'autre guitare complète le tableau avant qu'un chant lourd ne vienne noircir l'atmosphère, ça reste très sludge, ce "1" est porté par le contraste entre la luminosité des cordes et l'obscurité des rythmes et du chant. Soudainement, les cadences s'accélèrent, les riffs se répètent, on se fait pilonner dans la plus pure tradition post-hardcore, une guitare se délie pour nous perdre entre les deux options et nous abandonne finalement avec le sample d'une conférence de Matthew Walker, un prof de neurosciences de Berkeley spécialisé dans le sommeil et ses bienfaits. Le "2" a lui aussi une construction très "post" avec plusieurs couches qui viennent s'ajouter, le titre est bien plus dynamique et les guitares distordues ne sont pas, cette fois-ci, là pour nous rassurer, les incantations en arrière-plan se rapprochent et deviennent plus audibles au fur et à mesure que les instruments s'éclipsent, un léger répit avant une avalanche de décibels. C'est avec un piano et des mots qui semblent torturés que débute "3" (mais on n'est pas chez My Own Private Alaska), le rythme, mesuré, semble inamovible puis tout explose, en une fraction de seconde une course effrénée est déclenchée, on chute, à bout de souffle, on reprend la marche et, progressivement, la fuite en avant est inéluctable. "Opposite 4" ne déroge pas à la règle, Båkü installe une ambiance (un peu plus tranquille pour une fois) et durcit le ton peu à peu jusqu'à un déchaînement métallique et un break salvateur. Une recette connue, mais une réalisation sans faille. Après trois quarts d'heure de musique, "5" démarre pied au plancher, l'agression est immédiate, le tempo se ralentit pour faciliter le labourage et invoquer des esprits maléfiques qui sèment la zizanie, déstructurant momentanément une mécanique parfaitement huilée avant de nous faire replonger.



À noter pour être complet que le groupe a fait de très bons choix pour sublimer ses compositions car la prod' est très réussie, elle est signée Romain Da Silva (qui a entre autres enregistré Johnnie Carwash), il en va de même pour l'emballage qui a été confié à Emy Rojas du duo Arrache toi un Œil (aussi à l'aise avec les pochettes qu'avec les affiches et dont le CV est assez exceptionnel puisqu'on y trouve Karma To Burn, Neurosis, Kadavar, le BetizFest, La Route du Rock...), une pochette différente en version digipak (centrée sur la bestiole -baku- issue du folklore japonais) et en version vinyle (vue plus large où l'on comprend que l'animal attend notre sommeil pour s'en prendre à nous).

Oli

Publié dans le Mag #65