Båkü, à prononcer comme la capitale azerbaïdjanaise je suppose, c'est un groupe formé par cinq mecs de la région de Valence qui voulaient faire un truc qui fasse mal mais qui pouvait aussi développer des atmosphères charbonneuses voire incantatoires. Leur premier EP présente trois compositions toutes intitulées "Opposite" (I, II et V, certainement que III et IV étaient moins bonnes) entourée de petits bruitages qui introduisent et clôturent 25 minutes de Post-Hardcore de grande qualité. Le son granuleux sied parfaitement aux rythmes Doom sur lesquels vient danser une guitare très claire, le contraste donne beaucoup d'allure à l'ensemble (bravo donc à Frédéric Pellerin du Studio Magneto qui a aussi bossé avec They Call Me Rico) et incorpore le chant avec facilité alors que celui-ci n'est pas toujours évident à suivre. Il oscille entre hurlements rageurs et prières certainement issues de messes noires. Le "Opposite II" oppose (et oui) avec talent ces ambiances différentes tandis que le "Opposite V" accole des chants encore plus extrêmes, plus limpides au début, plus sombres à la fin. Sur des plages qui durent plus de sept minutes, on a le temps d'en profiter avec de belles transitions et donc des frissons rien qu'à penser à ce que peut donner ce combo en live dans une salle forcément très obscure.

Oli

Publié dans le Mag #58