Un des "supergroupes" qui a fait le plus de bruit ces derniers mois, c'est Bad Wolves, tout ça à cause d'une reprise du "Zombie" des Cranberries sorti au moment de la mort de Dolores O'Riordan (4 jours après alors qu'elle était censée y ajouter sa voix, comme quoi un mixage/mastering, ça peut parfois aller vite), une reprise pas si intéressante que ça mais qu'ils n'ont pas hésité à sortir en single "en hommage", laissant un gros chèque à ses enfants et profitant d'énormes coups de projecteurs de la part de pas mal de médias qui en général se foutent complètement du gros power rock à la ricaine que nous servent ces Bad Wolves. Managé par le responsable des 5FDP , les lascars n'inventent rien et s'ils assurent le train (train), on était en droit d'attendre plus, venant de mecs comme Tommy Vext (ex-Snot), John Boecklin (ex-DevilDriver) ou Doc Coyle (ex-God Forbid). Après, si tu kiffes les trucs à la Godsmack en plus light ou à la Nickelback en plus lourd, tu risques de te laisser accrocher par ce Disobey malgré de nombreux passages inutiles parmi les treize titres. Si tu veux t'y essayer, tente "Learn to live" et dis-toi que c'est un des meilleurs morceaux de l'opus...

Oli