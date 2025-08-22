Voici un groupe jeune (un an d'existence) et qui malgré cela, arrive à se démarquer sur la scène death technique. Avec cet EP de 6 titres, les Niçois d'Azelma nous capturent et nous emprisonnent dans leur univers sombre, froid et technique. Le tout est parsemé de moments mélodiques qui donnent des plages de repos à nos esprits torturés. C'est technique, avec une ligne de basse puissante et des riffs travaillés. C'est audacieux, très riche, peut-être trop pour le néophyte qui pourrait se perdre dans cette richesse sonore. Le quatuor a mis la barre haute et s'est lancé corps et âme pour sortir un EP bien produit et finement construit. Le style est difficile et c'est une gageure de réussir au premier jet un chef d'œuvre. Cependant, on a ici tout ce qui fait la base d'un groupe prometteur avec des ambiances complexes et élaborées finement, un chant riche et varié qui alterne des screams et des growls de haute facture. L'identité musicale du groupe reste à confirmer pour créer une unicité que, peu parviennent à atteindre dans le genre. Néanmoins, tout est là : qualité des textes, compositions techniques et ambitieuses, production professionnelle. Un groupe à suivre pour les amateurs du genre.

Nolive

Publié dans le Mag #64