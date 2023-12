Être fan de AVERYSADSTORY doit être compliqué à vivre... Le groupe est plutôt insaisissable et n'est pas du genre à enquiller les sorties, la dernière en date remonte à 8 ans... Et si le combo ne s'affole pas (le plaisir de jouer compte avant tout), il lui est venu l'idée saugrenue de passer en studio pour enregistrer ses premières compos ! Des titres qui ont été écrits au début de leur aventure (commencée en 2003) mais qui n'étaient gravés, pour l'éternité, que sur un Live austrasique sorti en 2004, si tu étais à ce concert (ou que tu possèdes cette démo live collector), tu connais donc déjà 10 des onze titres proposés (seul "Crawls in me" est encore plus rare) et tu vas donc être ravi de pouvoir profiter des morceaux dans une excellente qualité. Old dark memories est donc une initiative très sympa pour les vieux fans mais si l'on creuse un peu, c'est un truc encore plus dingue car la plupart des compos ont été écrites par un groupe "différent". Car entre les changements de line-up (le plus notable étant le départ de Frank, désormais chez Cleaver) et le jeu des chaises musicales, c'est une autre version d'AVERYSADSTORY qui s'est (re)mise à la tâche et a donc pas mal transformé les idées d'origine. Bref, ce sont de vieilles idées mais presque de nouveaux morceaux !



Et ça donne quoi ? Eh bien du AVERYSADSTORY bien sûr ! Un gain résolument grave et sludge, des attaques parfois un peu plus franches (old school oblige !), une ambiance (notamment le chant) proche d'une de leur plus grande influence (Crowbar) et plein de petits détails (que ce soient les samples ou les photos de l'artwork) qui démontrent que si le groupe prend son temps, il ne se fout pas de notre gueule. Si tu veux du groove sans trop de pression, tu te régaleras avec "The pagan fire", si tu y ajoutes une ambiance stressante, file en dernière case ("Kill the baby dragon"), si au contraire, tu aimes quand ça bourre, va rencontrer "Jesus 2001" et passe par "Neverland", dans tous les cas, faut aimer le labourage, le riff collant et ne pas trop compter sur les rayons du soleil pour te réchauffer même si on en trouve de temps à autre ("Crawls in me"). Même si l'histoire est toujours très triste, le champ des possibles est large.



Être fan de AVERYSADSTORY, c'est sympa à vivre, le groupe est capable à la fois de composer des inédits et des morceaux sortis du grenier, des titres capables de passer pour "neufs" aux oreilles de ceux qui les découvrent et terriblement excitants pour ceux qui s'en souviennent...

Oli

Publié dans le Mag #57