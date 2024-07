Avatar était en tournée française. Une tournée marathon de 11 dates en 13 jours. Une tournée qui a aussi rencontré son public avec un sold out sur chacune des dates de leur incroyable show.

Avatar Alors Avatar, c'est maintenant un incontournable de la scène metal avec une sonorité reconnaissable entre mille, mêlant death metal mélodique, groove metal et heavy (entre autres). C'est aussi une scénographie soignée avec leur frontman Johannes Eckerström et son grimage de clown qu'il arbore depuis 2014 et la sortie de l'album Black waltz leur quatrième (un incontournable !). Depuis cet album, le groupe est plutôt prolifique et enchaine les albums de qualité emmenant leur freakshow à travers le monde.



Depuis la fin du COVID, Avatar enchaine donc les tournées marathon, alternant entre l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud en mai de cette année. Cela ravit les fans dont je fait partie depuis que je les ai vu pour la première fois au Hellfest en 2017. Me voila donc enchanté de ma première accréditation pour ce groupe haut en couleurs que je vois pour la sixième fois. Et c'est à la salle de La Sirène de La Rochelle que je sors l'appareil de son sac pour capturer des photos avec l'excitation d'un gamin ouvrant ses cadeaux de Noël.



Avatar Une entrée en scène captivante et qui met tout de suite le ton de la soirée avec "Dance devil dance", et les diables que nous sommes, ont dansé. Le groupe a donné sans compter et c'était soigné, de la scénographie à la setlist en passant par les lumières. Mais, car oui il y a un mais, les ayant déjà vu cinq fois auparavant, on sent bien que l'on arrive à la fin du marathon hexagonal. On les a vu fatigués, mais suant sang et eau pour donner le meilleur d'eux-mêmes. La setlist est dingue avec leurs plus gros tubes, allant de "Colossus" à "Let it burn", en passant par "Bloody angel" et "Smells like a freak show". Ils ont calibré leur live pour tenir ce marathon en faisant des breaks toutes les deux ou trois chansons à l'aide d'une mise en scène toujours aussi sympathique nous faisant voyager dans leur univers si particulier. Néanmoins, la multiplication de ces breaks, bien que compréhensibles tellement c'est énergivore, finit par couper un peu le game.



Pour conclure, c'est un incontournable, c'est du gros show avec un spectacle global qui ravit les fans de tout âge et c'est toujours un plaisir de les revoir. On leur souhaite le meilleur pour l'avenir, et un peu de repos pour continuer à ravir nos oreilles et nos yeux.

On remercie beaucoup Cécile de la Sirène d'avoir pu permettre à notre équipe de participer à cet événement. On remercie aussi Live Nation pour nous proposer de telles tournées qui rapprochent les groupes de leur public. Et enfin chapeau les artistes, merci à Avatar de nous proposer des shows toujours renouvelés et de haute qualité. See you soon !

Photos : Nolive