Enregistré en 2022 et 2023 en plein mode post apocalyptique, Y mettre un terme porte les stigmates de son époque tant dans son visuel que dans le premier titre "Système Covid". La résilience ayant fait son œuvre entre temps, les attestations de sorties ou autres masques nous paraissent à mille lieux des préoccupations actuelles. Ce sont souvent les affres d'ancrer les paroles dans une époque, les écouter a posteriori les rendent "sépia". Une fois ce morceau passé, le combo nous livre une enfilade de titres qui nous rappelle le meilleur du rock fusion du début des années 2000, et on pense forcément à Lofofora, No One Is Innocent ou encore Shout. Le second titre éponyme permet de rentrer dans le vif du sujet, les paroles sont scandées et la musique se fait lourde mais surprend l'auditeur avec l'arrivée d'un harmonica après le refrain. "Fils de" confirme à la fois que l'harmonica a toute sa place dans un morceau metal chanté en français et que Ask Your Mom n'a pas à rougir et pourrait partager l'affiche avec les vétérans du metal français cités plus haut. "Anéanti" nous conforte dans l'idée que, passé la chanson pandémique, le groupe a une réelle capacité à nous embarquer avec lui. Alors que nous fêtons les deux ans de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, le titre "Ukr'haine" qui clôture cet EP prouve les qualités de composition du groupe capable de chauffer à blanc une salle avec ce type de titres. Une superbe carte de visite pour annoncer la suite et se faire une place sans la scène metal.

JC

Publié dans le Mag #59