On n'est pas toujours bon dans le timing mais là, nous ne sommes pas responsables... Car si le deuxième EP d'Ask est sorti depuis novembre 2017, on ne l'a reçu qu'il y a quelques semaines, on est donc un peu loin de l'excitation de la sortie mais entre la Haute-Marne et notre terrier, il y a un décalage moisaire qu'il faut prendre en compte. Côté musical, le "retard" est d'environ 20 ans car il y a fort à parier que le combo qui sort ce 5 titres intitulé Homme > Animal aurait pu faire parler de lui à l'époque où le néo-métal était le mouvement phare de la musique métallisé en France... Avec son bon groove, ses coupures sèches, ses ambiances éthérées, son phrasé percutant, des textes bien pensés et un vrai travail artistique sur l'artwork, Ask aurait certainement pu jouer dans la cour des grands (Watcha, Enhancer, Pleymo) ou tout au moins toucher un public assez large pour faire jumper hors de Chaumont ou y inviter la crème de la fusion rap/métal (Tripod, Keishah, NFZ, Body Fluids...). Reste qu'on est en 2019 et écouter ce très bon EP ressemble à un acte anachronique, alors soit tu peux juste écouter un truc bien ficelé sans t'occuper de la "mode" (et changer un peu de Smash Hit Combo), soit tu veux te replonger dans ta jeunesse (bon, ça suppose que tu aies au moins 30 ans...), soit tu veux découvrir la fusion entre le hip hop et le métal, dans tous les cas, t'as une bonne raison de te pencher sur la question Ask.

Oli