As A New Revolt. Voilà, tout est dit. Thèse, antithèse, synthèse. Pas besoin d'en faire une tartine quand le nom de ce duo made in Grenoble (Manu Barrero au chant et instruments et Julien Lhuillier à la batterie) est un parfait résumé de leur projet musical. Une révolte parce que Manu scande, hurle, éructe, et plaque son rap agressif et violemment superbe. Un flow offensif et vociférant à l'image de celui de Zach De La Rocha. Une révolte parce As A New Revolt n'est pas venu pour parler histoire d'amour ou reproduction des koalas. Musicalement, c'est le monde des machines et c'est du lourd. De l'électro complexe et très travaillée, foisonnante et dissonante. La partition n'est en rien linéaire, entre indus, hip-hip et techno hardcore Et la batterie de Julien vient rajouter un dose de puissance et d'humanité. Oui, d'humanité, car on le sent faire face aux sonorités métalliques et stridentes des synthés et autres boites à sons, pour mieux les canaliser. As A New Revolt plante son drapeau au milieu du carrefour, à la croisée des chemins d'H9rr9r, de Urban Dance Squad ou One Day As A Lion. Un étendard pour lequel on lève le poing, on hurle de plaisir et on applaudit des deux mains.

Eric