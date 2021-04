Arkan n'a pas changé grand-chose depuis son album précédent si ce n'est qu'ils se débrouillent désormais sans label... Ils sont donc retournés chez Fredrik Nordström (Voice of Ruin, Architects, Eths, Bring Me the Horizon, ...) pour mettre en boîte Lila H, un album très personnel puisqu'il évoque le terrorisme en Algérie, pays d'origine de plusieurs de ses membres. Leur death métal qui incorporait déjà beaucoup de mélodies joue davantage encore sur la corde sensible et entre les sonorités d'instruments orientaux, les samples inquiétants et les textes chargés d'histoire(s), cet album a tout d'un œuvre magistrale.



Pour cela, il a fallu au quintette beaucoup de travail pour équilibrer leurs envies, autant celles qui les placent au rayon death (voix growlée, métal lourd et tranchant) que celles qui les rendent plus difficilement classables (les nombreux passages clairs, l'apport d'autres ambiances), le tout avec un propos lourd de sens qui mêle les cultures des deux côtés de la Méditerranée et fait des ponts entre le passé et le présent. Leur premier album s'intitule Hilal (un prénom féminin mais aussi l'évocation de "la nuit du doute"), celui-ci change l'ordre des lettres pour donner un autre prénom et une éventuelle initiale, le terme "Lila" signifiant également "la nuit" et fait référence ici aux années 90', celles de la guerre civile algérienne durant laquelle Samir (bassiste) et Mus (guitariste) ont évité les bombes et grandi plus vite que d'autres ados. Dans une locution arabe "Lillah" se traduit par "A Dieu", la religion étant une des justifications du Groupe Islamique Armé pour réaliser ses exactions sur la population... Des héritages qui deviennent des riffs puissants, des hurlements, des enchaînements brutaux, des rythmes destructeurs et qui entraînent des moments de tristesse, de douleur, des "calmes" dans cet opus où l'atmosphère d'un Machrek qui panse ses plaies fait surface, Manuel, mais également Foued et Florent, apportent des voix particulièrement touchantes et poignantes qui honorent de la plus belle des manières ces "Broken existences".



Il est une chose de vouloir mixer différentes ambiances, différentes cultures, d'amener beaucoup de soi dans un album, c'en est une autre d'en faire quelque chose de cohérent sur la durée (50 minutes) et qui accroche l'auditeur qui n'écoute pas forcément du métal pour se cultiver. Arkan réussit avec un talent fou à nous emmener où ils veulent, qu'on le veuille ou non, on est conquis, on s'incline et on les en remercie.

Oli