Alors, la première fois que j'ai écrit, c'était pour parler de hardcore. La deuxième, de black metal. Et voilà que surgit de l'ombre un groupe qui mélange les deux. Impossible ? Je le pensais aussi, mais si ! Ils ont réussi cette gageure, et plutôt bien. Alors, oui, on penche plus sur le HxC. Mais avec un lourd manteau blackeux du plus bel effet. Vraiment un de mes gros coups de cœur du moment. Un chant typique HxC, mais avec envolée scream black superbement réussie. On retrouve ces passages chantés en cours typiques du HxC, puis des moments de lourdeur et une batterie qui part dans des ambiances black, profondes, qui donnent du corps et de l'épaisseur aux morceaux du quatuor occitan. D'ailleurs, Areis vient de cette langue et signifie "s'élever". Avec ce deuxième album sans fausse note, ils montrent qu'il faudra compter sur eux à l'avenir. Leur black HxC est puissant, violent, remuant et sans concession. Là encore, ce groupe montre à quel point la nouvelle vague a plein de choses à dire et est en train d'écrire le futur de la scène metal. On est impatient de les voir sur les planches afin de profiter de leur talent et de remuer avec frénésie sur leurs rythmes effrénés.

Nolive

Publié dans le Mag #65