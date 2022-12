Pour être tout à fait franc (et pour rentrer dans le vif du sujet), il m'a fallu plusieurs écoutes d'Apocalypse, premier effort d'Antechaos (groupe hard'n'heavy orienté 80's avec chant en français) pour en saisir toutes les nuances tout en faisant abstraction des clichés collant au style comme un perfecto sur un torse en sueur. Le quintet de Thionville, fondé en 2020, propose un album au gros son et aux compositions solides. Le niveau des musiciens est assez bluffant (mention spéciale à la paire de guitaristes), et même si j'ai du mal avec les thèmes abordés dans les textes (voilà, c'est dit, n'en parlons plus), je prends un réel plaisir à enchaîner les écoutes de ce disque diversifié et riche en mélodies et en riffing percutant. Usant (et abusant parfois) des codes propres au style popularisé en son temps par Sortilège et consorts, Antechaos apporte une touche moderne à son hard rock grâce à un production puissante et des arrangements qui claquent. Pas besoin de porter une nuque longue pour apprécier Antechaos, mais prépare-toi quand même à faire un petit voyage dans la machine à remonter le temps du Metal.

Gui de Champi