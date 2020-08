17ème album, les enfants ! Ballistic, sadistic est le 17ème album de Annihilator, groupe mené d'une main de fer par l'inégalable Jeff Waters. "L'homme qui a décliné l'invitation de Megadeth, préférant poursuivre l'aventure avec son groupe dont il est la tête pensante" (ça doit être une tradition canadienne, le guitariste-chanteur de Anvil, le bien nommé Lips, ayant quant à lui décliné le poste de porte flingue de Lemmy dans Motörhead) est en grande forme et, comme pour Fear chroniqué dans ces pages il y a quelques années, je te conseille d'avoir le cœur bien accroché pour supporter la secousse.



Car en 45 minutes sonnantes (voire bruyantes) et trébuchantes, Annihilator va proposer ce qu'il sait faire de mieux : délivrer des brûlots thrash en mode rouleau compresseur. Et dès "Armed to the teeth" ouvrant le disque, le groupe entre dans le vif du sujet avec une succession de riffs décoiffants, de soli de Waters reconnaissables entre mille, et d'une rythmique imparable. Et bonne surprise, le chant se révèle de bonne facture. "The attitude" enfonce le clou avec son introduction typée black qui pourrait faire office de musique de fond d'un combat dans Super Mario et les trois minutes punky thrash qui suivent. Et aucun temps mort ne sera accordé à l'auditeur qui pourra se délecter de morceaux "fun" et mélodiques ("Psycho ward", "Lip service" assez épique) et de missiles atomiques (l'intro de "I am warfare" est saisissante de technicité, et le pont sur fond de rafales de coups de feux est glaçant ; l'ultra rapide "The end of the lie").



Bien entendu, les guitares sont savoureuses (toutes proportions gardées, bien sûr) et que ce soit quand il bûcheronne à tout va des riffs puissants en mode power chords, ou quand il délivre des soli aussi rapides que percutants, Jeff Waters est au sommet de son art. La maîtrise de l'instrument n'est plus à justifier, et le bon boulot abattu pour les voix (car c'est lui qui gère le lead depuis trois albums) est à souligner. Les arrangements sont aussi complexes que subtils ("Dressed up for Evil") et parfois même surprenants (le pont clair de "One wrong move"). Le charismatique leader d'Annihilator n'en est pas à son coup d'essai et malgré des décennies vouées au thrash, on sent dans les coups de médiator du canadien cette passion pour ce style dont il est l'un des représentants les plus emblématiques. C'est presque parfait (la seule faute de goût, c'est ce son clair de guitare ici et là, vraiment cliché), si bien qu'on donne déjà rendez-vous au quatuor pour de nouvelles aventures et surtout un aussi bon disque !

gui de champi