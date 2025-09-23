Quand la musique metal se métamorphose ou, plutôt, en vient à être protéiforme, ça titille mes sens et souvent cela me plaît. Ça été le cas récemment avec le nouvel album de Am I Not, un projet solo d'avant-garde metal monté par Ian Debeerst, guitariste et chanteur passé dans Coldworm et Egoblaster, et membre de Vain Valkyries et Sordide. Débuté par Apparent void en 2017, son aventure s'est poursuivie en novembre 2024 avec un 9 titres intitulé Climaxes and vacuity, et ce, toujours en autoprod'. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce disque m'a fait le même effet que lorsque j'ai découvert au fil du temps les travaux de Julien Cassarino, maître d'œuvre des chantiers Psykup, Manimal et Rufus Bellefleur. La voix claire de Ian est d'ailleurs assez proche de celle de Julien, ce qui n'entrave pas la comparaison, au contraire. Par moments, j'ai même cette étrange sensation d'écouter du Psykup. Sauf que Am I Not va parfois dérouter plus loin en incluant des entités sonores black démoniaques ("Let's just kill my friends"), des petites touches breakcore à la Igorrr ("Will I go") et plein de choses qui s'inscrivent dans la lignée de formations aux bases metal qui n'aiment pas trop qu'on les range dans des cases, telles que Zeal & Ardor , Pryapisme, Carnival In Coal ou encore Sleeptime Gorilla Museum.

Ted

Publié dans le Mag #65