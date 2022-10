Du fait de leurs activités, les deux patrons de Source Atone Records ont de nombreuses connaissances : Arnaud a bossé pour différents médias et maisons de disques (Wagram, MCM, Roadrunner Records...) quant à Christophe, musicien dans divers groupes (Omrade, Demande à la Poussière...), il a croisé du monde sur les routes. Alors quand un nouveau combo regroupant des membres de Horskh et Aside From a Day sort un album de métal torturé difficile à classer, évidemment ça matche ! Alta Rossa fait donc ses débuts dans leur écurie et cela leur sied bien tant leur musique colle au catalogue du jeune label. De la hargne, du core, des rythmes qui tartinent en mode black ou lacèrent en mode sludge, un chant écorché (un peu monotone, il faut bien l'avouer) et un son abrasif. On oublie la couleur, on garde du noir, du noir, du noir, un peu de gris et éventuellement un poil de blanc mais il fait sombre ici et rien n'indique que ça changera, les temps calmes étant plus inquiétants que les déluges de ferrailles. Void of an era est un album à la fois tortueux et écorché vif, un opus où le niveau de violence n'a d'égal que celui du désespoir.

Oli