System of beliefs Warpigs Naked now What makes you so hard ? Chemical breakfast Divine comedy Babyglued Clowned Beloved pet Promised paradies In the name(s) of god(s) Fucktory of illusions From womb 2 tomb Welcome 2 neverland

Je ne sais pas si les membres d'Almost Human croient au Samsara, le cycle de la renaissance chez les hindouistes, mais leur parcours tout comme leur musique tendent à démontrer l'existence de celui-ci. Historiquement, car ce groupe suisse né dans les années 90, disparaît des ondes pour renaître en 2008 avec un line-up modifié et rajeuni : Ben Plüss au Chant, Olivier Perdriziat et Chris Matthey aux guitares, Jan Peyer à la basse et Rosario Fullone à la batterie. Artistiquement, car Almost Human s'interroge sur la place de l'être humain dans la civilisation actuelle, dans notre écosystème, la vie, la mort. Musicalement, Almost Human peut se ranger dans la catégorie du métal bien massif. Un chant au growl puissant avec quelques variations subtiles, des guitares qui plombent avec des sonorités heavy ou thrash, et une batterie qui multiplie les breaks. Almost Human respecte les codes mais rajoute en technicité et virtuosité. Pour leur premier LP,XS2XTC, soit "Excess to extasy", cela sera effectivement un trop plein d'extase (et non d'ecstasy) pour les fans de métal certes classique, mais réellement abouti.

Eric