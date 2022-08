A l'ouverture du courrier envoyé par Alma, un post-it indique "notre premier album pour une éventuelle chronique, une news ou juste pour ton autoradio". Les news, on n'en a plus trop, c'est Mic qui les gérait de main de maître avant de prendre du grade dans son taf et d'avoir encore moins de temps à y consacrer et je viens de changer de voiture et miracle de la technologie, il n'y a plus d'autoradio mais un ordinateur de bord qui lit des clés USB, les trucs Bluetooth mais pas les CDs (damned), bref, il ne me reste qu'à chroniquer ce Time's running out !



Et c'est avec plaisir que je m'y colle car ça fait du bien de prendre une petite claquounette thrash/punk Hard Core de temps à autres. La bande de 4 nous annonce que "Le temps file" mais ne fait rien pour le ralentir, les 9 plages déboulent à toute berzingue et le plus long break doit taper les 2 dixièmes de seconde. Aucun répit n'est laissé par le combo venu de Tours et c'est ça qui est bon, on se prend des riffs, du rythme et des mélodies musclées comme autant de bourre-pifs distribués gratuitement. Avec une grosse base HxC, le groupe ne cherche pas trop à faire dans la fioriture mais les auditeurs les plus attentifs seront récompensés par quelques variations de sons de gratte, des mini breaks, des chœurs bien placés et une science de l'enchaînement diablement efficace. La surprise du chef, c'est que ce beau boxon est emmené par une voix féminine (qui ne l'est pas tant que ça au final), fait suffisamment rare pour être signalé. Fatalement, je ne passe pas à côté de la filiation probable avec Walls of Jericho car je suis à peu près certain que Candace est pour quelque chose dans la détermination et le talent développé par Giny Jo. Je manque de référence dans le genre mais pas évident d'en trouver une meilleure et quand t'arrives à cette comparaison dès ton premier album, c'est qu'il est réussi !

Oli