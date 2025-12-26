Les Toulousains d'Alea Jacta Est, figure de proue du hardcore français, ont accepté de nous rencontrer lors du Festival 666. Alea Jacta Est, c'est bientôt 20 ans d'existence et 3 albums aux titres en latin : Vae victis, Dies irae et Ad augusta. Rencontre avec Pierre, bassiste, Vincent, chanteur et Laurent, guitariste.

Alea Jacta Est Gab : C'est bientôt vos 20 ans, c'est ça ? Vous avez quelque chose de prévu ?

Pierre : Oui, on va faire un truc à Toulouse, chez nous.

Vincent : Comme pour les 10 ans, on avait invité cinq ou six groupes, que des potes, et ça avait super bien marché. On va essayer de refaire quelque chose dans le même style pour les 20 ans.



Nolive : Donc en restant dans votre fief, à la maison.

Pierre : Oui, c'est le plus sympa. On est attachés à notre ville, c'est là que tout a commencé et c'est là que tout finira.



Gab : D'où vient tout ce latin, le nom de votre groupe, les albums ?

Vincent : À la base, le groupe s'appelait Vendetta. Mais moi j'aimais bien l'idée d'avoir un nom qui ne soit pas forcément en anglais, quelque chose qu'on puisse dire un peu partout dans le monde et à peu près de la même façon. Un truc en latin. On est partis en tournée en Espagne assez tôt, et là, on a vu que ça posait déjà problème avec la prononciation en espagnol. (rires) Le sort en est jeté. Ça sonnait bien, ça marquait un début, et on a continué dans cette logique pour les albums. On ne fait pas encore les paroles en latin (rires), mais qui sait ?



Nolive : Et pour l'écriture, qui compose ?

Laurent : Au départ, on composait tout en bœuf, en répète. Maintenant, on travaille plus en amont. Olivier s'occupe pas mal des guitares, Éric de la batterie, et les paroles arrivent en dernier. Généralement, c'est Vincent qui écrit 99 % des textes. Ensuite, tout s'est structuré collectivement, surtout en studio.



Nolive : C'est une méthode assez répandue, finalement. Beaucoup de groupes partent de la musique avant les textes.

Pierre : Oui. Et il y a aussi une évolution : aujourd'hui, beaucoup bossent directement en studio, avec des maquettes très numériques. Nous, c'est la première fois qu'on l'a fait récemment, avec une batterie programmée avant que le batteur enregistre. C'est plus moderne, ça change.



Alea Jacta Est Gab : Qu'est-ce qui vous inspire ?

Pierre : Les concerts, clairement. L'énergie du public, c'est pour ça qu'on continue. C'est la fête, le partage. Si je devais résumer, c'est ça : les gens, leur énergie.



Gab : Et qu'est-ce qui vous a attiré vers le hardcore ?

Vincent : L'énergie, la sincérité. C'est une musique simple mais efficace, très directe. Pas besoin de fioritures, ça tape droit au but. Et puis, il y a l'engagement physique : sur scène ou dans le public, ça se vit. On a découvert le hardcore avec Hatebreed qui, d'ailleurs, joue ce soir. On est très fiers de jouer avec eux.



Nolive : C'est votre première influence ?

Laurent : On a commencé avec les groupes Bridge Nine, et très vite on a eu la chance de jouer avec certains de nos groupes de référence. La première fois, c'était assez dingue de partager la scène avec ceux qui nous avaient inspirés. C'est une vraie fierté.



Gab : Vous vous connaissez depuis longtemps ?

Pierre : Oui. Vincent (le chanteur) et moi, on se connaît depuis le collège, on était voisins de quartier.

Laurent : Moi, je suis arrivé un peu plus tard, en 2004, après la sortie d'un premier disque. Petit à petit, je me suis intégré via les concerts à Toulouse. C'est comme ça que ça marche : la scène hardcore, c'est une famille. Beaucoup de groupes ne tiennent pas parce qu'ils ne sont pas portés par ça. Nous, on s'entend bien avec tout le monde, et ça aide à durer.



Nolive : Justement, vous suivez les nouveaux groupes qui émergent ?

Vincent : Oui, bien sûr. On est ouverts à tout, on va à plein de concerts. Il y a des jeunes groupes très cools, comme Ørdem, avec qui on a déjà partagé la scène. On suit aussi Landmvrks, qui a bossé sur notre dernier EP. Ce sont des copains, et ça fait toujours plaisir de se retrouver.



Alea Jacta Est Gab : En parlant d'EP, quelles sont vos actualités ?

Pierre : On a un nouvel EP qui doit sortir en octobre, avec uniquement des nouveaux morceaux. On garde aussi la tradition des samples de films, mais ça devient plus compliqué aujourd'hui : dans les années 90-2000, on pouvait tout se permettre, maintenant c'est plus délicat. On creuse donc dans les vieux films, ça devient presque un jeu de piste pour les fans : retrouver d'où vient le sample.



Nolive : Vous avez beaucoup tourné à l'étranger. Quels souvenirs vous gardez de ces expériences ?

Pierre : Grâce à Spotify et aux réseaux, c'est plus facile d'être diffusé à l'international. C'est comme ça qu'on a pu jouer au Maroc, en Turquie, en Russie, en Indonésie... Chaque pays a son ambiance. En Indonésie, par exemple, c'était fou : le public connaissait nos morceaux, certains groupes locaux reprenaient nos titres, et les affiches comptaient parfois vingt groupes qui jouaient dix minutes chacun.

Laurent : La Turquie, c'était particulier aussi. On a eu un souci d'accordage et on a joué tout le concert "faux"... mais personne ne l'a remarqué (rires). Au Maroc, c'était un échange avec l'Institut Français, très enrichissant.



Gab : Un pays où vous n'êtes pas encore allés et que vous aimeriez découvrir ?

Vincent : Le Japon, sans hésiter. Et pourquoi pas le Canada. Les États-Unis, c'est plus compliqué : beaucoup de route, peu de cachets, pas d'hébergement... Mais le Japon, ce serait incroyable.



Gab : Un dernier mot ?

Pierre : Merci à vous, et à tout à l'heure sur scène !

Merci à Alea Jacta Est et au Festival 666 pour cette interview.

Photos : Nolive